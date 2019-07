Sicilia : Cgil - ‘subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture’ (3) : (AdnKronos) – Nella nota inviata all’assessore all’Economia, la Cgil esprime anche preoccupazione per lo scarto nel Defr tra il Pil tendenziale e quello programmatico “che, addirittura, si azzera a partire dal 2021 con l’evidenza che i pochi investimenti programmati non riusciranno a incidere sulla crescita del sistema produttivo”. Il sindacato evidenzia inoltre che la Sicilia ha il più basso indice ...

Sicilia : Cgil - 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture' (3) : (AdnKronos) - Nella nota inviata all’assessore all’Economia, la Cgil esprime anche preoccupazione per lo scarto nel Defr tra il Pil tendenziale e quello programmatico "che, addirittura, si azzera a partire dal 2021 con l’evidenza che i pochi investimenti programmati non riusciranno a incidere sulla

Sicilia : Cgil - 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture' : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) - Un cronoprogramma per spendere i 7 miliardi di fondi strutturali disponibili per infrastrutture, specificando per ciascun programma "le risorse a disposizione, le quote di compartecipazione, lo stato di attuazione della spesa e il tasso di attivazione finanziaria". E'

Sicilia : Cgil - 'subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture' (2) : (AdnKronos) - "Le nostre sono proposte operative alla luce delle precarie e generiche previsioni programmatiche del documento finanziario regionale - afferma Mannino - . Le nostre analisi confermano che gli investimenti infrastrutturali sono una priorità assoluta per la nostra Regione perché il quad

Sicilia : Cgil - ‘subito cronoprogramma per spesa fondi strutturali per infrastrutture’ : Palermo, 20 lug. (AdnKronos) – Un cronoprogramma per spendere i 7 miliardi di fondi strutturali disponibili per infrastrutture, specificando per ciascun programma “le risorse a disposizione, le quote di compartecipazione, lo stato di attuazione della spesa e il tasso di attivazione finanziaria”. E’ la richiesta avanzata dalla Cgil Sicilia al governo Musumeci in un documento a firma del segretario generale Alfio ...

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil 'no a smantellamento Palermo' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - Dopo l'incontro di ieri con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulla vertenza del Giornale di Sicilia, oggi Slc Cgil lancia un appello "a tutte le istituzioni e al presidente della Repubblica per obbligare l'azienda a investimenti concreti e piani industriali seri c

Editoria : vertenza Giornale di Sicilia - Slc Cgil ‘no a smantellamento Palermo’ : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) – Dopo l’incontro di ieri con il sindaco di Palermo Leoluca Orlando sulla vertenza del Giornale di Sicilia, oggi Slc Cgil lancia un appello “a tutte le istituzioni e al presidente della Repubblica per obbligare l’azienda a investimenti concreti e piani industriali seri che possano consolidare e radicare il lavoro a Palermo”. “Abbiamo incontrato il sindaco per cercare ...

Cgil : 10 luglio elezione segretario generale Sicilia : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Sarà eletto mercoledì 10 luglio il nuovo segretario generale della Cgil Sicilia. L'assemblea generale del sindacato si riunirà, alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini, alle 10 nella sede di via Bernabei, a Palermo. Il nuovo eletto prenderà il posto di M

Cgil : 10 luglio elezione segretario generale Sicilia : Palermo, 8 lug. (AdnKronos) – Sarà eletto mercoledì 10 luglio il nuovo segretario generale della Cgil Sicilia. L’assemblea generale del sindacato si riunirà, alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini, alle 10 nella sede di via Bernabei, a Palermo. Il nuovo eletto prenderà il posto di Michele Pagliaro che, dopo sei anni e due mesi alla guida della Cgil Sicilia, lascia l’incarico perché nominato presidente ...

Editoria : crisi Giornale di Sicilia - Cgil e Cisl chiedono incontro a governo e Fieg : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Le segreterie territoriali di Slc Cgil e Fistel Cisl hanno richiesto un incontro urgente al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico e alla Fieg per chiedere "il massimo coinvolgimento delle istituzioni sulla drammatica condi

Editoria : sciopero Giornale di Sicilia - Slc Cgil 'serve un piano industriale vero' : Palermo, 20 giu. (AdnKronos) - L'Slc Cgil Palermo esprime "profonda amarezza e preoccupazione per il dramma che stanno vivendo i poligrafici del Giornale di Sicilia, in sciopero per cinque giorni dopo la decisione dell'azienda, la Ses società editrice della Gazzetta del Sud, di dichiarare 34 esuberi

Sanità : protesta diabetici in Sicilia - Spi Cgil 'fa acqua da tutte le parti' : Palermo, 19 giu. (AdnKronos) - "Chi ha bisogno di presidi sanitari e di cure non può essere ostaggio delle incapacità del governo e di logiche e ritardi burocratici, o peggio di interessi, che nulla hanno a che vedere col bisogno di salute della gente". Così il segretario generale dello Spi Cgil Sic