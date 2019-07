Quasi pronto Huawei Mate 20 Lite con EMUI 9 1 | l’aggiornamento si affaccia su Firmware

optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Spuntano alcune indicazioni molto interessanti per i non pochi utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un20qui in Italia. Dopo avervi parlato del nuovo aggiornamento di seconda fascia in uscita anche nel nostro Paese, con peso piuttosto limitato stando alle prime notizie emerse, tocca ora concentrarsi su9.1. Ad oggi, occorre premetterlo, non abbiamo ancora a disposizione una data di uscita entro cui prevedere l'avvio del rollout del pacchetto software. Secondo le informazioni raccolte fino a questo momento, sembrerebbe che la versione cinese dello smartphone abbia iniziato a ricevere l'aggiornamento in questione suFinder. Segnale che il produttore sia a buon punto nel rilascio del pacchetto software per20. Va detto che alcuni device Honor siano in questo stato addirittura da maggio e che fino ad oggi non abbiano ...

OfficialASRoma : Pau Lopez: “È quasi impossibile dire di no ad un club come la Roma. Questo rappresenta un passo in avanti important… - BondiKayla : 16 lug Non tutto è cosi, pero' accade Si puoi mai attendere quasi sette ore per avere un responso per una frattura… - AldoAbbialdo : Ormai è quasi tutto pronto e manca sempre meno... Stay tuned! -