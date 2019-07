calcioweb.eu

(Di mercoledì 10 luglio 2019) Massimoè entusiasta. E’ atterrato nella tarda mattinata ae si sente agli effetti un tifoso. Ma non è la principaledi calcio il motivo del suoin Sicilia, perlomeno non soltanto. Ecco spiegato dal presidente blucerchiato stesso il perché.atterra in città e si sente già: “abbiamo i colori più belli del mondo” “Sono a– dice – per creare ladi calcio femminile e cercheremo di farlo con Pamela Conti che sarà la vice presidente esecutiva“. Su quella maschile dice invece: “Vedremo chi avrà più qualità, numeri, voglia e serietà per portare questa città dove merita. Il progetto lo presenteremo al comune e siamo sicuri che Orlando farà il bene della città. Ai tifosi dico che mi auguro che vinca il bando qualcuno che ami il calcio, che sa fare calcio, che vuole ...

GIUSPEDU : RT @CalcioWeb: #Ferrero sorprende tutti, il suo arrivo a #Palermo non è per la squadra rosanero: o perlomeno non soltanto... - CalcioWeb : #Ferrero sorprende tutti, il suo arrivo a #Palermo non è per la squadra rosanero: o perlomeno non soltanto...… -