Marotta e De Laurentiis alla riunione in Lega | discuteranno di Icardi?

(Di lunedì 8 luglio 2019) È in corso ladei club di Serie A in, a Milano. Le società sono impegnate a discutere anche di diritti tv, con la nuova proposta presentata da Mediapro. Ma ci sarà anche spazio per parlare di mercato. Sono presenti sia Beppeche Aurelio De. Potrebbe essere un contatto tra i due club per affrontare il discorso Mauro. Chissà che non si riesca a trovare un accordo per l’arrivo dell’argentino a Napoli. Denon ha mai fatto mistero del fatto che l’attaccante dell’Inter gli piaccia molto e da molto tempo. Potrebbero essere ore decisive. L'articoloe Deindi? ilNapolista.

