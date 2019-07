Giorgia Meloni a testa in giù sui social | “Assessore Pd mi vuole morta | Zingaretti che

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - il sondaggio che mette in crisi il governo : insieme sono al 46% : Matteo Salvini e Giorgia Meloni insieme? Avrebbero delle cifre pazzesca, a confermarlo ovviamentei sondaggi. L'ultimo - di domenica 7 luglio, a cura di Antonio Noto e pubblicato su Il Giorno - mette in evidenza come il 38 per cento della Lega sommato all'8 per cento di Fratelli d'Italia dia, in caso

Giorgia Meloni ammazzata e a testa in giù come Mussolini : porcheria della Pd Valeria Montanari : Giorgia Meloni come Benito Mussolini, appesa a testa in giù. A spendersi nel paragone paragone è la neo-assessora del Pd a Reggio Emilia, Valeria Montanari. L'esponente dem ha infatti postato sul suo profilo Facebook un'immagine della leader di Fratelli d'Italia a testa in giù: "I Bulli e le Bulle c

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - perché la Lega smentisce l'incontro segreto : M5s suda freddo : Un fugace incontro milanese tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni ha animato la giornata politica. I due leader smentiscono categoricamente di essersi visti sabato pomeriggio, ma quando i comunicati arrivano è troppo tardi. Qualche bocca ha già iniziato a dire che sì, i due si sono visti, anche se su

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - incontro segreto a Milano : "Basta polemiche" - nuova strategia nella Ue? : Un faccia a faccia inatteso, avvenuto ieri, sabato 6 luglio, ma di cui si apprende soltanto ora. A incontrarsi, dopo un periodo zeppo di polemiche, Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Un faccia a faccia a Milano in cui i due hanno deciso di dare un taglio alle recenti polemiche. I due, infatti, competo

Giorgia Meloni smaschera le Ong : "Ecco perché vengono in Italia. Chi sono davvero i migranti a bordo" : "Basta con questi bugiardi delle Ong e basta con chi sostiene le loro menzogne". Giorgia Meloni, su Facebook, smantella uno dei capisaldi della linea difensive delle ong che soccorrono i migranti nel Mediterraneo. L'unico porto sicuro è Lampedusa, visto che né Tripoli né Tunisi vengono considerati t

Giorgia Meloni attacca Simona Malpezzi in diretta : "I bimbi sono lì per colpa delle Ong amiche tue e del Pd" : "Perché, di grazia, le regole maltesi vengono rispettate e quelle italiane no? Perché non vengono forzati i confini maltesi come quelli italiani?". Giorgia Meloni e Simona Malpezzi si scontrano in diretta a L'aria che tira, su La7. La piddina: "Ma lei se difende i bambini difende quelli che sono sul

Giorgia Meloni contro le ong : "Che non pensino di fare tutto quello che vogliono a casa nostra" : Giorgia Meloni su tutte le furie con i magistrati che non hanno rispettato la legge italiana, rilasciando la capitana della Sea Watch, Carola Rackete. "Un'altra Ong rischia di dirigersi verso l'Italia. È ora di dare un segnale forte alle Ong che credono di poter fare come vogliono a casa nostra! Bas

Giorgia Meloni pigliatutto - Gianni Alemanno traghetta Msn verso Fratelli d'Italia : Giorgia Meloni sta fagocitando la destra. L'Assemblea nazionale del Movimento Nazionale per la Sovranità è convocata domenica prossima a Roma per l'elezione del nuovo segretario nazionale dopo le dimissioni di Gianni Alemanno, riporta Il Tempo. In Assemblea sarà proposto dal presidente Roberto Menia

Sea Watch - Giorgia Meloni indignata : "Carola Rackete subito libera - quale paese lo permetterebbe?" : "quale nazione seria lo permetterebbe?". Carola Rackete rischia di essere rimessa in libertà dopo poche ore ai domiciliari e Giorgia Meloni non ci sta. "Ha violato i nostri confini e decine di nostre leggi - attacca la leader di Fratelli d'Italia, a proposito della capitana della Sea Watch sbarcata

Sea Watch - Giorgia Meloni a valanga : "L'Italia presa in giro - l'unica soluzione contro l'arroganza delle ong" : "Cos'altro deve subire l'Italia". Giorgia Meloni è più furiosa che sconcertata dopo il blitz della Sea Watch, la nave della ong guidata dalla capitana Carola Rackete, che nella notte ha forzato l'alt della Guardia di Finanza, travolgendo una motovedetta, e facendo sbarcare sul molo di Lampedusa i 40

Matteo Salvini e Giorgia Meloni - gelo dopo le europee. Ignazio La Russa fa da "pontiere" : I rapporti tra Giorgia Meloni e Matteo Salvini non sono mai stati così tiepidi. La campagna elettorale avvenuta senza esclusione di colpi ha ampliato le distanze tra i due sovranisti. E' vero che il legame tra il leader della Lega e la presidente di Fratelli d'Italia ha sempre vissuto degli alti e b

Sea Watch - Giorgia Meloni : "Il piano per eliminare i confini nazionali. Ecco perché deve essere demolita" : Attorno alla Sea Watch si sta combattendo una battaglia epocale che avrà conseguenze per il futuro della sovranità dell'Italia e di tutti gli Stati nazionali. Per questo oggi non ci può essere alcun cedimento sul comportamento illegale della nave della Ong tedesca battente bandiera olandese e lo Sta

Sea Watch - Giorgia Meloni e lo schemino per radical chic : "Cosa fare" : Giorgia Meloni ha pubblicato sul suo profilo Twitter uno schemino-sfottò per "radical chic". Una "spiegazione" semplice su "cosa fare" per la Sea Watch e per tutte le altre navi delle Ong cariche di migranti. Un disegnino semplice semplice e chiaro che dà istruzioni brevi riassunte nei seguenti tre