Icardi non è convinto del Napoli Aspetta la decisione della Juve per Higuain

(Di sabato 6 luglio 2019) Milano-Torino-Roma-. La questioneriguarda quattro città e un puzzle da incastrare. La Roma sogna. Petrachi ha dichiarato che non ci sarebbe soluzione miglioreRoma, per lui. Gonzalo, però, punta i piedi perché vuole restare allantus. La dirigenza giallorossa lavora con il fratello-agente Nicolas per provare a spalmare i 7,5 milioni di ingaggio su 4 anni. L’addio didarebbe allantus la possibilità di attaccare per accaparrarsi. Maurito, scrive il CorriereSera, “non èprospettiva”, anche se De Laurentiis ha messo sul piatto 60 milioni per acquistarlo dall’Inter. L’argentinola, che passa per Gonzalo. L'articolonon èdellaperilsta.

AndreaBricchi77 : Non l’ha fatto veramente, non ci credo. Non è vero, è evidente che sia un fake. Hackerato profilo, chiudo social.… - Gazzetta_it : #Inter #Moratti sta con #Icardi: “Più forte di #Dzeko e #Lukaku”. E su #Conte: “Il passato non conta” - pisto_gol : I casi @MauroIcardi e @OfficialRadja sono difficili da risolvere : per i due giocatori non ci sono offerte, la Juve… -