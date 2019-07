Mughini vs Feltri ' Carola Rackete piratessa? Scontro con Gdf è stato un caso'

ilsussidiario

(Di martedì 2 luglio 2019)Sea Watch 3, confronto a distanza tra Giampieroe Vittoriosu: 'Lei? Non sta nè in cielo nè in terra'.

ercatenam : MUGHINI REPLICA A FELTRI:'DISSENTO NETTAMENTE DA QUANTO HAI SCRITTO SU #CAROLA'.ECCO PERCHE' - altomare74 : Cinque minuti di ragionamenti da esseri umani Non uno di più, non uno di meno #laversionedimughini #nonrassega… - torillo59 : MUGHINI REPLICA A FELTRI:'DISSENTO NETTAMENTE DA QUANTO HAI SCRITTO SU CAROLA'.ECCO PERCHE' -