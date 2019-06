Manifest spoiler 3 luglio | il volo atterra dopo poche ore ma in realtà sono passati 5 anni

Blastingnews

(Di sabato 29 giugno 2019) Sta per arrivare su Canale 5 la nuova serie statunitense, un mix di fantascienza, mistero e dramma familiare. La serie ha debuttato nella stagione televisiva 2018-2019 sull'emittente NBC ed è già andata in onda anche in Italia su Premium Stories in contemporanea con gli Stati Uniti.ha una sola stagione composta da 16 episodi e ha ottenuto il rinnovo per la seconda nell'aprile di quest'anno. I primi tre episodi saranno trasmessi in chiaro da Canale 5 mercoledì 3. La serie racconta le vicende dei passeggeri di un aereo di linea che scompare misteriosamente durante untransoceanico e riappare cinque. Quandoa New York avviene la rivelazione scioccante: mentre per i passeggeri e l’equipaggiopassateore, per i loro cari si è trattato di cinquetrascorsi ad accettare la perdita dei loro cari. Un po’ mystery e un po’ dramma ...