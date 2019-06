L’Italia è stata eliminata dai Mondiali di calcio femminile

Anna Bettozzi - la cantante è stata fermata al confine a bordo di una Rolls Royce : stava lasciando L’Italia con 300mila euro in contanti : È stata fermata al confine di Ventimiglia mentre, a bordo della sua Rolls Royce, tentava di lasciare l’Italia con 300mila euro in contanti. Così la guardia di finanza ha incastrato Anna Bettozzi, in arte Ana Bettz, la 59enne cantante e imprenditrice vedova del petroliere Sergio Di Cesare. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, che dà la notizia, gli uomini delle fiamme gialle stavano seguendo l’auto della donna sin dalla ...