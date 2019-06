(Di mercoledì 19 giugno 2019), al via oggi la: a partire dalle 08:30 più di 500mila studenti saranno in aula per affrontare il tema d'italiano. Potranno scegliere tra 3 tipologie die avranno a disposizione 6 ore, quindi sarà importante gestire l'ansia e mantenere la concentrazione. Qui tutti gli aggiornamenti sullein tempo reale in attesa dei plichi telematici dal Miur. Dopo il tototema impazzato nelle ultime ore, ecco ledelladel nuovo esame di Stato.