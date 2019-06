Inter – Icardi va o resta? Marotta non si sbilancia | “è una questione di correttezza”

sportfair

(Di venerdì 14 giugno 2019)non sisul futuro di: le parole dell’ad nerazzurro sull’attaccante argentino Non è ancora fatta del tutto chiarezza sul futuro di Mauroall’: il calciatore argentino ha espresso il suo desiderio di voler rimanere nel club nerazzurro, pur a costo di dover dimostrare ciò che vale al nuovo allenatore Antonio Conte, ma la società non ha ancora deciso in che direzione andare. L’, al momento, non vuolersi. L’ad, a margine della presentazione del ritiro estivo nerazzurro non ha infatti voluto svelare nessun dettaglio: “? E’ prematura qualsiasi valutazione sulla rosa della nuova stagione. Ci sarà una conferenza stampa apposita per illustrare la rosa e a queste domande preferisco non rispondere per unadi correttezza“.L'articolova o? ...

