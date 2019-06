ilfogliettone

(Di mercoledì 12 giugno 2019) L'Inter e' una delle societa' piu' attive sul mercato. Dopo avere ingaggiato Antonio CONTE per la panchina, adesso l'obiettivo e' di rinforzare l'organico con almeno tre innesti in grado di elevare il tasso tecnico complessivo. DEZKO e DYBALA a parte, uno degli obiettivi resta Romelu, attaccante del Manchester United, che - da parte sua - ha inviato messaggi di ammirazione a Conte e al calcio italiano, dopo la partita vinta dal Belgio ieri sulla Scozia. "Conte e' il migliore del mondo - ha detto il centravanti -, io sono un grande fan della Serie A".ha ammesso di avere "gia' deciso il futuro", ma "di non poterlo comunicare per rispetto del Manchester United", il suo club. L'Inter, intanto, e' pronta a riscattare POLITANO dal Sassuolo per 27 milioni.Pep GUARDIOLA ribadisce che restera' al Manchester City, a meno che non lo mandino via. Niente? Sembra proprio ...

MasterblogBo : #websuggestion #ilfogliettone Lukaku chiama l’Inter, la Juve prende Traore’ - ilfogliettone : Lukaku chiama l'Inter, la Juve prende Traore' - - calciomercatoit : ??Milan, sogno croato! #Lukaku chiama l'#Inter! #Guardiola-#Juve: le ultime nel nostro TG ?? -