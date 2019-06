Stava andando in bicicletta! Bambina finisce sotto un trattore (Di martedì 11 giugno 2019) È accaduto nella piazza centrale di Monteparano, in provincia di Taranto. Da subito le condizioni della piccola sono sembrate gravi, ma non è in pericolo di vita.Sfiorata la tragedia in provincia di Taranto. Una Bambina pedalava nella piazza centrale del suo paese dell'entroterra tarantino quando è stata investita da un trattore. Era spensierata, in corsa verso l'estate a bordo della sua bicicletta "Cruise" di colore verde acqua (probabilmente era il regalo per la promozione), quando è stata investita dal mezzo agricolo di ritorno dalla campagna all'imbrunire. Era carico di fieno. A guidarlo un uomo. (Di martedì 11 giugno 2019) È accaduto nella piazza centrale di Monteparano, in provincia di Taranto. Da subito le condizioni della piccola sono sembrate gravi, ma non è in pericolo di vita.Sfiorata la tragedia in provincia di Taranto. Unapedalava nella piazza centrale del suo paese dell'entroterra tarantino quando è stata investita da un. Era spensierata, in corsa verso l'estate a bordo della sua bicicletta "Cruise" di colore verde acqua (probabilmente era il regalo per la promozione), quando è stata investita dal mezzo agricolo di ritorno dalla campagna all'imbrunire. Era carico di fieno. A guidarlo un uomo.

È accaduto a Monteparano, ieri sera intorno alle ore 19,30. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118. La bambina è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Inizialmente le sue condizioni sembravano gravi. Ma non sarebbe in pericolo di vita. A finire sotto la ruota della bicicletta una gamba della bambina. La testa invece, pare abbia sbattuto contro il trattore, non sono ancora chiare le dinamiche dell'incidente, al vaglio degli inquirenti.