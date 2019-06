Ferrara | bandiera della Lega sopra lo striscione “Verità per Giulio Regeni” dopo la

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 giugno 2019) Unaè stata messalo“Verità perRegeni” durante i festeggiamenti per la vittoria del sindaco leghista Alan Fabbri a. Il primo cittadino ha vinto al ballottaggio ed era sostenuto dalla coalizione di centrodestra: per la prima volta70 anni la città non sarà amministrata dal centrosinistra. Risultati ballottaggi,per la prima volta a destra in 70 anni. Il Pd si riprende Livorno, il M5s vince a Campobasso La, pocol’annunciovittoria di Fabbri, è stata esposta sullo scalone del Municipio e si è scelto di metterla propriologiallo di Amnesty International in memoria del ricercatore italiano ucciso in Egitto e per il cui omicidio non stati ancora individuati i responsabili. Poco più di un anno fa lo ...

Ettore_Rosato : Ci sono tanti modi di festeggiare una vittoria. La Lega a #Ferrara ha scelto il peggiore: coprire con la propria ba… - eziomauro : Ferrara, la bandiera leghista sullo striscione di Giulio Regeni: così il partito di Salvini festegg… - giornalettismo : A #Ferrara Alan #Fabbri vince il #ballottaggio e i sostenitori della #Lega, per festeggiare, coprono lo striscione… -