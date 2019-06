repubblica

(Di domenica 2 giugno 2019) In Transilvania il pontefice incontra una rappresentanza di una delle comunità maggiormente colpite dal veleno della discriminazione. " Chiedo perdono in nome della Chiesa per quando vi abbiamo discriminato, maltrattato o guardato in maniera sbagliata, con lo sguardo di Caino...

repubblica : Le scuse di papa Francesco ai rom: 'Troppe volte anche i cristiani vi hanno discriminato' [news aggiornata alle 15:… - psy_co_trilly : Le scuse di papa Francesco ai Rom: 'Troppe volte anche i cristiani vi hanno discriminato' - traverbruno212 : RT @Tizzy44196287: Le scuse di papa Francesco ai Rom: 'Troppe volte anche i cristiani vi hanno discriminato' AGGHIACCIANTE ?? RUBANO USAN… -