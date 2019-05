CorSport su Lozano | «Sono pronto a compiere un passo successivo Voglio la Champions»

ilnapolista

(Di venerdì 31 maggio 2019) Il Corriere dello Sport riporta le dichiarazioni di Hirving, l’attaccante classe ’93 del Psv che da sempre piace ad Ancelotti. Le trattativeripartite da poco, dopo le conferme sul suo infortunio Giuntoli è tornato a lavorare per chiudere l’accordo con il club olandese che parla di cifre che si aggirano intorno ai 40 milioni. «Io non so cosa accadrà domani. Dopo due anni in Olanda credo di essereun. Ancora in Europa: laè lo scenario che. E’ qui che devi giocare se vuoi essere un giocatore migliore: per me è stato un sogno affrontare Messi. Non ha senso speculare su ciò che potrebbe succedere. Il mio cuore è con il Psv, non so cosa accadrà» L'articolosu: «unla» ilNapolista.

