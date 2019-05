Codacons | divieto di fumo da estendere a tutte le spiagge

ideegreen

(Di giovedì 30 maggio 2019) Ildi fumare in spiaggia dovrebbe essere esteso aleitaliane per tutelare la salute pubblica della collettività. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi la, a seguito della decisione di Lampedusa e di Linosa di permettere di fumare esclusivamente in apposite aree provviste di posacenere. Come sottolineato dall’associazione, la diffusione delle no smoking beach sta interessando sempre più località italiane. I Comuni di Sassari e di Savona, per esempio, hanno proibito ilin spiaggia sanzionando duramente i trasgressori. (altro…)didaleIdee Green.

machyaer : RT @Codacons: «Il divieto di #fumare sulle #spiagge dovrebbe essere un provvedimento nazionale, in quanto tutela la salute pubblica» Chi… - CristianoGemini : RT @Codacons: «Il divieto di #fumare sulle #spiagge dovrebbe essere un provvedimento nazionale, in quanto tutela la salute pubblica» Chi… - claradistaso : RT @Codacons: «Il divieto di #fumare sulle #spiagge dovrebbe essere un provvedimento nazionale, in quanto tutela la salute pubblica» Chi… -