Faccia a faccia Conte-Salvini a Palazzo Chigi

Gay Pride - “processione riparatrice” a Modena. Il ministro Fontana : “Condivisibile - felice che la Facciate” : La processione di riparazione? “Condivisibile”. Il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, tra i promotori del Congresso di Verona, sostiene la manifestazione che si terrà a Modena il 1° giugno, a poche ore dal corteo del Gay Pride. Sarà il primo della città emiliana, patrocinato dalla giunta Pd di Giancarlo Muzzarelli, riconfermato al primo turno per il secondo mandato. Lo dice a Radio Spada – che si definisce ...

Gay Pride - il ministro Fontana sulla “processione riparatrice” a Modena : “Condivisibile - felice che la Facciate” : La processione di riparazione? “Condivisibile”. Il ministro leghista della Famiglia Lorenzo Fontana, tra i promotori del Congresso delle Famiglie di Verona, sostiene la manifestazione che si terrà a Modena il 1 giugno, a poche ore dal corteo del Gay Pride. Il primo dell città emiliana, patrocinato dalla giunta a guida Pd di Giancarlo Muzzarelli, riconfermato al primo turno per il secondo mandato. Lo dice a Radio Spada – che si ...

Buon Compleanno Pippo - Lorella Cuccarini ed Heather Parisi di nuovo Faccia a Faccia : Il prossimo 7 giugno potrebbero ritrovarsi faccia a faccia le due eterne rivali: Heather Parisi e Lorella Cuccarini. L'occasione potrebbe essere Buon Compleanno Pippo, la trasmissione che festeggia Baudo su Raiuno. E' lo stesso Baudo che rivela, in una intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni, alla vig

Caso Rixi - Salvini : “Se arriva condanna? Non parlo del domani - lasciamo che i giudici Facciano il loro lavoro” : Prima le parole del capogruppo leghista al Senato Massimiliano Romeo, per cui la Lega intende blindare il sottosegretario ai Trasporti Edoardo Rixi, indagato per peculato, anche in Caso di condanna, nonostante quanto previsto dal contratto di governo. Poi è lo stesso Matteo Salvini a glissare sul Caso Rixi: “Se la Lega ha già deciso, al di là del contratto? Non parlo del domani, parlo dell’oggi, lasciamo che i giudici facciano ...

Palermo rimarrà in B - “sistema” Calcio salva la Faccia. E il club e la Città dovrà dire anche grazie : A leggere i commenti di giornalisti, direttori sportivi, avvocati, ‘esperti’ del mondo del Calcio che gravitano intorno al Coni e alla Lega e che partecipano alle trasmissioni sportive la sentenza del Palermo sembra già scritta. Comunque vada è una storia iniziata male e che finirà peggio, dove a farne le spese saranno la giustizia con la ‘G’ maiuscola e la Città di Palermo ma almeno il ‘sistema’ Calcio è salvo e di riflesso indica alla nuova ...

Striscia la Notizia fa godere i leghisti : agguato del finto Salvini al piddino Zanda - occhio alla sua Faccia : Ma come ha reagito, Matteo Salvini, dopo il trionfo alle elezioni Europee? Una risposta, ovviamente ironica, arriva nel corso della puntata di Striscia la Notizia di lunedì 27 maggio. Nel tg satirico di Canale 5, infatti, è stato proposto un servizio in cui il protagonista era il leader della Lega.

Atalanta - è arrivato il giorno della verità : Faccia a Faccia Gasperini-Percassi : Gian Piero Gasperini ed il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, si incontreranno oggi per delineare il futuro Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo la conquista di un posto nell’Europa che conta, l’allenatore di ...

Il Colle pronto a incontrare i leader : “Chi ha soluzioni si Faccia avanti” : La porta del Quirinale è sempre aperta. Figurarsi adesso, dopo un ribaltone del genere: il presidente della Repubblica si tiene l’agenda libera per incontrare riservatamente quei leader che volessero anticipargli i loro piani. Sul Colle non risultano colloqui già fissati; tuttavia sarebbe normale aspettarsi nei prossimi giorni qualche viavai dei pr...

Matteo Salvini - cannonata a Luigi Di Maio sulla Tav : "In Piemonte un referendum - se ne Facciano una ragione" : "Se la democrazia ha un senso e se la Lega, a un quarto dello scrutinio in corso in Piemonte, ha il 36% con il triplo dei voti rispetto agli amici di M5s, vuol dire che i Piemontesi si sono espressi abbastanza chiaramente". Il messaggio di Matteo Salvini è chiarissimo. Un messaggio che il leader del

Anticipazioni GF 16 : Taylor Mega ospite - Francesca De Andrè Faccia a Faccia con Giorgio : Al termine della puntata odierna di Pomeriggio 5, Barbara D'Urso ha dato qualche interessante anticipazione su quello che accadrà stasera al Grande Fratello: al posto di Vladimir Luxuria, nella Casa entrerà una nuova bellissima ospite. Stiamo parlando di Taylor Mega, l'influencer che avrà il compito di creare scompiglio tra i concorrenti, soprattutto maschi. La protagonista della diretta, però, sarà ancora una volta Francesca De Andrè: oltre a ...

Europee - la Lega stravince con il 34%. Salvini : «Ridiscutiamo regole Ue». Di Maio : «Facciamo la flat tax» : Mentre nel resto della Ue i sovranisti sono cresciuti al di sotto delle attese, con l'eccezione del Raggruppamento nazionale di Marine Le Pen in Francia, in Italia il Carroccio riesce a conquistare quasi un terzo dell'elettorato. Crolla il M5S, Pd secondo partito. Nel pomeriggio lo scrutinio del voto amministrativo: in evidenza soprattutto le Regionali in Piemonte...

La prende a calci in Faccia! La sorella fa la cameriera ma per lui è una prostituta : Presa a calci in faccia e chiusa fuori casa. “Devo educarla”: così un marocchino di 33 anni ha provato a giustificare le violenze contro la sorella 24enne alla polizia dagli del commissariato Bolognina Pontevecchio di Bologna che lo ha arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni. Ieri sera donna, la ragazza ha spiegato in lacrime agli agenti che suo fratello la aveva percossa e colpita, al termine della ennesima discussione (lei lo aveva ...

Anticipazioni Beautiful Trama Puntate 3-9 giugno 2019 : Brooke e Taylor - Rissa e Torta Nuziale in Faccia! : Anticipazioni Beautiful Trama Puntate da lunedì 3 a domenica 9 giugno 2019: Rissa tra Taylor e Brooke durante il matrimonio di Liam e Hope! Guai per Bill! Anticipazioni Beautiful: Hope e Liam si sposano! Forte discussione tra Brooke e Taylor che distruggono la Torta Nuziale! Thorne esorta Katie a richiedere l’affidamento esclusivo di Will! E’ scontro tra il Forrester e lo Spencer! Ridge appoggia la causa del fratellastro. Due ...

Primo messaggio dopo il ban Google con Honor Play : si afFacciano gli aggiornamenti di maggio : In questi mesi ha guadagnato apprezzabili quote di mercato il cosiddetto Honor Play qui in Italia, al punto che in queste ore sta facendo molto chiacchierare l'apparizione sul mercato dell'aggiornamento di maggio. Si tratta a conti fatti del Primo device abbastanza popolare in Italia e nel resto d'Europa in grado di fare questo step, con una risposta dagli elevati contenuti simbolici dopo il ban Google imposto da Trump sul fronte degli upgrade. ...