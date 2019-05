Serie B | anche il Collegio di garanzia del Coni dà ragione al Foggia e torto ai club

Calcio - Serie B 2019 : anche il Collegio di garanzia dà ragione al Foggia - si giocherà il playout con la Salernitana : Si avvia finalmente alla conclusione il caso playout che ha tenuto banco nelle ultime settimane riguardo alla Serie B 2018-2019. Ricordiamo rapidamente le varie tappe di questa intricata vicenda. La classifica al termine del campionato aveva condannato alla retrocessione diretta Foggia (37 punti), Padova (31 punti) e Carpi (29 punti), mentre Venezia (38 punti) e Salernitana (38 punti) avrebbero dovuto contendersi la permanenza in categoria con ...

LIVE Serie A calcio - ultima giornata in DIRETTA : l’Atalanta raddoppia - Milan di nuovo in vantaggio sulla SPAL - la sblocca anche l’Inter : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata della Serie A 2019 di calcio, sei partite in contemporanea in questa ricchissima serata che chiude la stagione: si definiscono gli ultimi verdetti, lotta serratissima per gli ultimi due posti in Champions League e per evitare l’ultima retrocessione in Serie B. Inter e Atalanta hanno il destino nelle loro mani: gli uomini di SPALletti volerebbero nell’Europa che conta ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna resta a punteggio pieno - vince anche San Marino : Sesta giornata di gare nella Serie A1 di Baseball 2019 che è iniziata nel segno della capolista, con la UnipolSai Bologna ancora a punteggio pieno, in virtù del successo, il nono consecutivo, maturato contro Castenaso, in una partita più difficile del previsto sin dall’inizio. Dopo aver messo a segno due corse nel primo inning, i campioni in carica si sono fatti subito rimontare nella seconda frazione sul 2-2, sbloccando poi la situazione ...

Serie A : calano abbonamenti e ascolti. Anche a causa dell’inadeguatezza della rete Internet : abbonamenti in calo e dunque Anche calo di ascolti per la Serie A. E’ la prima evidenza che risulta dal dibattimento davanti all’Antitrust del caso Sky/Mediaset che ha portato l’Agcm a limitare la pay-tv di Comcast per le esclusive sul web. Lo racconta Calcio Finanza. Secondo le rilevazioni della Lega Serie A, intervenuta nel dibattimento come soggetto operante sul mercato televisivo, “il numero di abbonati di Sky e di Mediaset con ...

Lotta greco-romana - Ranking Series Sassari 2019 : Nikoloz Kakhelashvili trionfa nei -97 kg - Italia sul podio anche con Freni e Sandron : La prima giornata del Memorial Matteo Pellicone, valevole anche come tappa delle Ranking Series, ha visto una buona Italia nella Lotta greco-romana con un bottino complessivo di tre piazzamenti sul podio davanti al pubblico casalingo del Pala Serradimigni di Sassari, in Sardegna. Il grande protagonista della giornata inaugurale della manifestazione per quanto riguarda i colori azzurri è stato Nikoloz Kakhelashvili, trionfatore nella categoria ...

Opel Corsa - La sesta Serie è anche elettrica : La Opel Corsa, modello che storicamente più rappresenta il marchio di Rüsselsheim, approda alla sesta generazione. Due sono le prime, pesatissime, che la piccola tedesca porta con sé in questa importante occasione: il Dna francese, innanzi tutto, dato che piattaforma e motori sono condivisi con la nuova Peugeot 208 figlia del gruppo Psa cui la Opel appartiene. E poi la trazione elettrica: accanto alle classiche varianti benzina e diesel, la ...

Basket - Playoff Serie A 2019 - quarti di finale Gara-3 : Sassari vince anche a Brindisi e chiude la Serie sul 3-0 : Il Banco di Sardegna Sassari è la prima squadra a qualificarsi per le semifinali dei Playoff di serie A battendo al PalaPentassuglia di Brindisi l’Happy Casa per 92-87 e chiudendo sul 3-0 la serie dei quarti di finale. L’inizio è equilibrato ma sul 9-9 Sassari piazza un terrificante parziale di 12-0, Brindisi però non si fa spaventare e segna 7 punti consecutivi riportandosi a -5, il primo quarto si chiude sul 24-18 per i sardi grazie a Tony ...

Lecce - Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A : sponsor Lecce Serie A – La promozione in Serie A dovrebbe consentire al Lecce di aumentare gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, a cominciare da main sponsor e co-sponsor. Secondo quanto riferito dal Nuovo Quotidiano di Puglia, si va verso la conferma in blocco delle aziende che hanno sposato la causa giallorossa ormai da alcuni anni, […] L'articolo Lecce, Moby e Pasta Maffei sponsor anche in Serie A è stato realizzato da ...

Le notizie del giorno – Atto vandalico contro la sede di un club di Serie C - il retroscena sull’addio di Allegri - il caso Palermo coinvolge anche la Primavera rosanero : Atto vandalico IN Serie C – Grande paura in vista del prossimo turno del campionato di Serie C, la stagione è entrata nella fase decisiva. Me nelle ultime ore si è verificato un raid vandalico nella sede dell’Arezzo calcio, distrutti computer e suppellettili, l’attacco si è verificato la scorsa notte e aveva come obiettivo gli uffici della società (APPROFONDIMENTO) retroscena Allegri-DE LAURENTIIS – Ieri l’annuncio dell’addio a ...

The Magic Order - il fumetto edito da Netflix diventa anche una Serie firmata da James Wan : In un volumetto unico è uscito il 14 maggio in Italia The Magic Order, la graphic novel firmata da Mark Millar con i disegni di Oliver Coipel prodotta da Netflix che nel 2017 aveva acquistato l’etichetta Millarworld del geniale fumettista. The Magic Order rappresenta la prima opera a fumetti prodotta dal colosso dello streaming ed è in linea con la strategia di acquisizione di contenuti di qualità garantiti dall’acquisto ...

Casting per una Serie televisiva di Wildside e per un film prodotto anche da Rai Cinema : Selezioni aperte per la realizzazione di una serie tv prodotta da Wildside e diretta dal regista Niccolò Ammaniti e per un nuovo film italo-francese, prodotto anche da Rai Cinema. Una serie televisiva Per realizzare una serie tv diretta da Niccolò Ammaniti e di cui abbiamo già parlato più volte, sono state fissate delle nuove selezioni. In particolare, è ancora aperta la ricerca di una coppia di gemelli maschi monozigoti tra 12 e 17 anni. In ...

OnePlus 7 Series presentata ufficialmente. Anche in versione 5G : L’attesa è finita. Dopo le numerose indiscrezioni trapelate in questi mesi, il produttore cinese OnePlus ha deciso di aprire il sipario sulla nuova generazione di smartphone che punta direttamente a competere con i big del settore. Le voci di corridoio delle ultime settimane hanno anticipato molti dettagli, ma finalmente la conferenza che si è tenuta ieri in contemporanea in diverse città del mondo ha permesso all’azienda ...

Torino - anche Cairo chiede la contemporaneità per le ultime giornate di campionato di Serie A : “Sarebbe giusto che nelle ultime tre, quattro giornate si possa avere contemporaneita’ per le squadre che hanno gli stessi obiettivi. Non e’ molto giusto avere squadre che giocano sapendo gia’ il risultato della competitor”. Sono le importanti dichiarazioni del presidente del Torino, Urbano Cairo, a margine del panel AWords organizzato dalla Lega di A a Roma. Il club granata è pienamente in corsa per un posto ...

Le nuove Serie da tener d’occhio con le grandi star - da Cate Blanchett a Sarah Paulson e Yvonne Strahovski : Che la tv non abbia nulla da invidiare al cinema è ormai palese da anni, ma fortunatamente continuiamo a riceverne gradite conferme. Soltanto ieri, infatti, si è diffusa la notizia dello sviluppo di due nuove serie tv che porteranno sui nostri schermi una marea di volti noti, amatissimi dai fan e pluripremiati dalle giurie di dozzine di competizioni diverse. La prima è Mrs. America, commissionata da FX, un network particolarmente interessato ...