Omicidio del bimbo di venti mesi a Novara | arrestati la madre e il compagno 

Siena - arrestato l’autista del pullman che si è ribaltato. Accusa di Omicidio stradale e lesioni con aggravante della distrazione : arrestato l’autista del pullman che nella mattina di mercoledì 22 maggio si è ribaltato sulla superstrada Siena-Firenze causando la morte della guida turistica russa e il ferimento di altri 37 turisti di Paesi dell’est Europa. Il guidatore 35enne, Leonardo Santoro,di Castrovillari (Cosenza), è Accusato di omicidio stradale e lesioni con l’aggravante della distrazione. Il provvedimento è scattato dopo che dalle indagini svolte dalla polizia ...

Zoey - morta a 3 anni intrappolata nell’auto in fiamme del papà : l’uomo accusato di Omicidio : Il 5 maggio scorso a New York una bambina di 3 anni è morta nell’auto in fiamme del padre, il 39enne Martin Pereira. l’uomo, che è ancora ricoverato in ospedale per le gravi ustioni riportate nella tragedia, è stato accusato di omicidio: avrebbe ucciso la figlia forse per vendetta nei confronti dell'ex compagna.

L'ombra della faida dietro al duplice Omicidio di Ruinas : Meno di mille anime nelle campagne dell'Oristanese: il piccolo centro scosso dal delitto. Le vittime sono due allevatori...

Omicidio D’Antona - Mattarella : “Simbolo di coesione sociale. La Repubblica ha lo scopo di colmare le fratture del Paese” : “La Repubblica ha l’obiettivo di colmare le fratture che si aprono nella società. Chi detesta la democrazia vuole che le fratture si allarghino, divenendo conflitti insanabili, che seminino paure e rancore, che la Costituzione divenga irrealizzabile. Abbiamo sconfitto quel terrorismo”. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il suo intervento alla facoltà di Scienze politiche dell’Università La Sapienza ...

Brescia - morte di Mario Bozzoli : nipoti dell’imprenditore accusati di Omicidio premeditato : Un vicenda che presenta ancora molti lati oscuri ed un cadavere che sembra scomparso nel nulla. Eppure, dopo anni di indagini, è stata formalmente chiusa l’inchiesta sulla morte dell’imprenditore Mario Bozzoli, di 50 anni, ucciso con ogni probabilità la sera dell’8 ottobre 2015 all’interno della sua azienda, una fonderia di Marcheno, in Val Trompia in cui si realizzavano lingotti di ottone. Per il procuratore generale di Brescia, Pier Luigi ...

Manuel Careddu - le risate dopo l’Omicidio del 18enne : “Dovevi vedere come l’ho ridotto” : Qualche risate e qualche canzone, subito dopo l'omicidio di Manuel Careddu, il 18enne di Macomer (Nuoro) ucciso e poi sepolto in un terreno. Le risate, emerse dalle intercettazioni ambientali, sarebbero di Christian Fodde e della sua ragazza. Lui dice a lei, subito dopo l'omicidio: "Dovevi vedere come l'ho ridotto".Continua a leggere

Bruno Caccia - “piste mai approfondite sull’Omicidio del procuratore di Torino. Sembra un rifiuto a scavare nel passato” : Chiede alla procura di Milano di andare a fondo, di ascoltare alcuni testimoni chiave – altri magistrati – dell’epoca in cui il procuratore di Torino Bruno Caccia venne ucciso, il 26 giugno 1983. A loro, molti ex colleghi che come lui sono ormai in pensione, chiede di farsi avanti: “Se esiste ancora un magistrato che sa qualcosa di più, lo dica. Aiuti a spiegare le cose fino in fondo”. Mario Vaudano, 74 anni, all’epoca dei fatti ...

Mario Bozzoli - svolta nelle indagini : i due nipoti dell'imprenditore accusati di Omicidio : L'imprenditore di Marcheno (Brescia) era scomparso nel 2015 dalla sua fonderia. accusati di favoreggiamento due operai

Mario Bozzoli - chiuse le indagini : i nipoti accusati dell’Omicidio dell’imprenditore : La Procura generale di Brescia ha chiuso le indagini sul delitto di Mario Bozzoli, l’imprenditore di Marcheno svanito nel nulla nell’ottobre 2015 nella fonderia di cui era proprietario con il fratello. Il procuratore generale Pier Luigi Maria Dell’Osso ha firmato la chiusura indagini con l’accusa di omicidio per Alex e Giacomo Bozzoli, nipoti dell’imprenditore scomparso, e per favoreggiamento nei confronti degli operai Oscar Maggi e ...

Il Segreto - trame : la Montenegro ordina l'Omicidio del Santacruz - Maria stanca di vivere : Nella popolare soap opera spagnola “Il Segreto” i colpi di scena continuano a susseguirsi. Le anticipazioni degli episodi che i telespettatori vedranno sull’emittente televisiva “Antena 3” la settimana prossima, svelano che Francisca Montenegro, disperata per le pessime condizioni della figlioccia Maria Castaneda, commissionerà l’omicidio di Severo Santacruz, con la convinzione che sia coinvolto con l’attentato che ha messo a soqquadro la sua ...

In un video shock l’Omicidio dell’atleta tunisina Imen Chatbouri : L'articolo In un video shock l’omicidio dell’atleta tunisina Imen Chatbouri proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Modena - il giallo del cadavere trovato nell’area di sosta sull’A1 : dubbi su ipotesi Omicidio : Nuovi sviluppi sul giallo dell’uomo trovato morto nell'area di servizio nel Modenese. Potrebbe non essere stata la lesione riscontrata sul capo la causa della morte di Angelo Gabriele Scalea. Dall’autopsia si evince che il decesso sarebbe avvenuto a seguito di un arresto cardio-circolatorio. Al momento il fascicolo resta aperto per omicidio.Continua a leggere

Le Regole del Delitto Perfetto 5 verso la verità dietro l’Omicidio di Miller : anticipazioni episodi del 13 maggio : Si avvia verso il finale di stagione la programmazione de Le Regole del Delitto Perfetto 5 su Fox Italia, canale 112 di Sky che trasmette la serie in anteprima esclusiva per l'Italia prima che raggiunga la piattaforma streaming Netflix. La serie di Pete Nowalk con protagonista il premio Oscar Viola Davis, premiata anche con l'Emmy proprio per il ruolo di Annalise Keating, è appena stata rinnovata da ABC per una sesta (ma non necessariamente ...

Pilota di una controllata dell’American Airlines arrestato per triplice Omicidio : Ha ucciso tre persone nel novembre del 2015: Calvin e Pamela Phillips di Pembroke e il loro vicino Edward Dansereau. Christian R. Martin, Pilota di una compagnia aerea controllata dall’American Airlines, la PSA Airlines, è arrestato sabato all’aeroporto di Louisville. Gli omicidi sono stati commessi nel Kentucky. Secondo quanto riportato dalla Cbs, Martin è accusato anche di tentato incendio, furto con scasso e manomissione delle ...