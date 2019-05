Fifa 19 | MLS All Star XI | possibile TOTS in arrivo?

imiglioridififa

(Di venerdì 24 maggio 2019) La MLS ha annunciato ieri la lista dei candidati per l’All2019, il match che si disputerà il 31 luglio ad Orlando, in Florida, e che vedrà i migliori giocatori del campionato nordamericano sfidare l’Atletico Madrid. Ad esclusione di18 i giocatori selezionati per l’AllGame sono poi stati scelti da EA … L'articolo19: MLS AllXI:in? proviene da I Migliori di

footy90com : Putin #awards medal to FIFA president Infantino #dcunited ???? #MLS -