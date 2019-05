VIDEO Moto3 | Highlights GP Spagna 2019 | gara ad eliminazione La vittoria di McPhee

Moto3 – La moto di Ogura impazzisce : clamoroso rischio per i piloti in pista - salvi per miracolo [VIDEO] : piloti salvi per miracolo: dopo la caduta di Ogura la moto impazzisce e rientra in pista, che spavento nella gara di moto3 del Gp di Francia E’ iniziato lo spettacolo del Gp di Francia: i primi a scendere in pista sul circuito di Le Mans sono i piloti della moto3, che aprono ufficialmente le danze alle gare della domenica. In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, i giovani della moto3 stanno sfrecciando sul ...

VIDEO Moto3 - Highlights GP Spagna 2019 : Niccolò Antonelli manda in estasi il team di Marco Simoncelli : Niccolò Antonelli è tornato a vincere una gara in Moto3 dopo ben tre anni. Un lungo digiuno spezzato al termine di un avvincente GP di Spagna, dove il centauro romagnolo ha regalato una gioia inimmaginabile al team SIC58, guidato dal padre dello sfortunato ed indimenticato Marco Simoncelli. La festa italiana è stata completata dal terzo gradino del podio occupato da Celestino Vietti. In classifica generale Antonelli si è portato in seconda ...