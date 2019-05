McLaren | dalla rinascita del 2011 all’olimpo delle supercar costruite a mano

Formula 1 – Lando Norris stupido dalla McLaren : “che weekend in Bahrain! Monoposto migliore di quanto mi aspetassi” : Lando Norris sorpreso positivamente dalla sua McLaren dopo il weekend del Bahrain: il giovane rookie spende parole d’elogio per il lavoro fatto dalla scuderia di Woking L’inizio di stagione della McLaren è stato più positivo di quanto le attese della vigilia potessero far pensare. Lando Norris è riuscito ad entrare in top 10 sia nelle qualifiche della prima gara stagionale a Melbourne, sia nella seconda in Bahrain. Nella gara ...