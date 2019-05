Allegri cerca casa a Torino | il tecnico della Juve “pizzicato” in centro

Allegri-Juve - segnali di conferma? Il tecnico cerca casa a Torino : E’ uno dei temi caldi da ormai diverse settimane. Massimiliano Allegri sarà ancora il prossimo allenatore della Juventus? Incontri, poi slittati, conferme e smentite, parole – tra cui quelle di ieri di Nedved – che non lasciano trasparire molto. Nel frattempo il tecnico, che ieri ha ricordato come abbia ancora un anno di contratto e stia bene in bianconero, sta cercando casa a Torino. Secondo quanto appreso ...

Juve. Allegri vincere scudetto - cerca alibi chi non vince : Juve: "Abbiamo la possibilità di chiudere il discorso scudetto e dobbiamo farlo domani". Cosi' Massimiliano Allegri alla vigilia del match.

Cassano : 'La Juventus se l'è cercata. Allegri ha sbagliato' : TORINO - La Juventus ha sprecato il primo match point per lo Scudetto perdendo 2-1 in casa della SPAL lo scorso sabato. Per la sfida di Ferrara, Allegri ha schierato in campo una formazione ricca di ...

Cassano tuona contro Allegri e la Juventus : “non sono amati - ma se le cercano…” : Antonio Cassano ha parlato a Tiki Taka della scelta di Massimiliano Allegri di schierare le terze linee nell’incontro con la Spal Antonio Cassano non ha peli sulla lingua, come dimostrato in tutta la sua carriera prima da calciatore ed ora da opinionista tv. Ospite di Tiki Taka, il barese ha tuonato stavolta contro Massimiliano Allegri e la sua scelta di mettere in campo le terze linee contro la Spal: “Non mi è piaciuto ...

Juventus-Empoli : 0-0 La Diretta Allegri cerca il riscatto dopo il Genoa : Proseguono le tappe di avvicinamento della Juventus di Ronaldo e compagni ai quarti di finale di Champions League, ma per i bianconeri c'è anche un campionato quasi già vinto da portare a termine alla ...