Giro d'Italia, Roglic vince 1.a tappa

Subito nel segno di Primoz. Il 102°d'si apre col successo dello sloveno nella prima, una crono di 8 km con arrivo in salita al Santuario di San Luca a Bologna.ha chiuso in 12'54", con 19" di vantaggio sul britannico Simon Yates, un altro dei grandi favoriti della vigilia. Ottima la prova dinzo Nibali. Il siciliano ottiene la terza piazza, cedendo solo 23 secondi al vincitore. Al quarto posto c'è il colombiano Lopez Moreno, staccato di 28" così come l'olandese Dumoulin. Sesto Majka (a 33").(Di sabato 11 maggio 2019)