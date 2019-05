Francesca De André | Gessica Notaro appello al Gf | “Provvedimenti | non passo sopra”

Grande Fratello 2019 : La Verità sul Tradimento di Francesca De Andrè! : La notizia del Tradimento di Francesca De Andrè durante la sua permamenza al Grande Fratello 2019 si sta diffondendo senza tregua. Ora spunta una nuova testimonianza che stravolge le opinioni. Ecco cosa è successo… Nuove notizie direttamente dal fronte del Grande Fratello. In questi giorni si fa un gran parlare di una concorrente del reality: Francesca De Andrè. Nei giorni scorsi si era diffusa a macchia d’olio la notizia che la ...

Grande Fratello : il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… : Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André... L'articolo Grande Fratello: il fidanzato di Francesca De Andrè non l’ha tradita. Spiega tutto la sorella… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Francesca De André - il fidanzato NON l’ha tradita : la sorella Fabrizia spiega tutto : Fabrizia De André ha sentito Giorgio, il fidanzato di Francesca De André Francesca De André non è stata tradita dal fidanzato Giorgio. A confermarlo la sorella Fabrizia De André nella puntata di Pomeriggio 5 in onda martedì 7 maggio 2019. La primogenita di Cristiano De André è riuscita a sentire finalmente Giorgio, che qualche giorno […] L'articolo Francesca De André, il fidanzato NON l’ha tradita: la sorella Fabrizia spiega tutto ...

Grande Fratello 16 - Francesca De André consolata da Gennaro : "Lui si sta perdendo una donna con la D maiuscola" : Ieri sera, durante la puntata serale del Grande Fratello 16, Francesca De André ha visto le foto riguardanti il fidanzato Giorgio paparazzato insieme ad un'altra ragazza di nome Rosi, davanti alla propria abitazione, reagendo, ovviamente, non bene. Nel daytime di oggi, andato in onda su Canale 5, abbiamo visto vari "confessionali" riguardanti l'accaduto. Valentina Vignali, ad esempio, ha definito sospetto, il silenzio del fidanzato della ...

Gf - Francesca De Andrè piange in diretta : La rabbia manifestata durante la diretta del Grande Fratello 16 , si è trasformata in pianto disperato: è iniziata così la mattinata di Francesca De André nella Casa dopo la notizia del presunto ...

Giorgio Tambellini e Rosi Zamboni/ Altobello : 'Francesca de Andrè tradita? Finto!' : Sarah Altobello ospite a Mattino 5 dice la sua su Francesca De Andrè: 'Giorgio Tambellini e Rosi? Tutto costruito, il mio manager...'

GF 16 - Francesca De Andrè : 'Che schifo - mi sembra di stare in un film' : Durante la quinta puntata di ieri sera della sedicesima edizione del Grande Fratello (il reality show di Mediaset in onda ogni lunedì su Canale 5 condotto da Barbara D'urso e dagli opinionisti televisivi Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio), la concorrente Francesca De Andrè ha visto per la prima volta le foto, pubblicate dal settimanale Oggi, nelle quali il suo fidanzato Giorgio esce dal portone di casa della De André, in compagnia di una ...

Francesca De Andrè piange al GF 2019. Interrante : “Hai sbagliato a…” : Daniele Interrante e Francesca De Andrè si chiariscono al Grande Fratello Daniele Interrante, giusto poco fa, ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata dagli italiani per confrontarsi con Francesca De Andrè, la quale non ha speso parole al miele nei suoi confronti in questi giorni. Loro, per i pochi che non lo sapessero, hanno avuto una luinga relazione. L’uomo, visibilmente adirato in volto, ha dapprima salutato la concorrente del GF ...

GIORGIO TAMBELLINI FIDANZATO Francesca DE ANDRÈ - HA TRADITO?/ Lei furiosa - chi è Roxy : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito FRANCESCA De ANDRÈ? Pizzicato a casa della sua fidanzata con Rosi Zamboni detta Roxy, una sexy influencer che...

Francesca De Andrè/ Sul presunto tradimento di Giorgio : 'Se è vero gli dò fuoco' - GF - : Nuovi scontri per Francesca De Andrè al Grande Fratello 16: dopo Guendalina litiga con Mila Suarez. Fuori dalla casa si vocifera sul tradimento del ragazzo.

Grande Fratello 2019 - Francesca De Andrè in lacrime per il fidanzato : 'Che schifo - non doveva andare a casa mia' : Per Francesca De Andrè il sta diventando una corsa a ostacoli. Ogni settimana c'è una polemica o storia che la riguarda. Durante la diretta della quinta puntata che stiamo seguendo su Barbara D'Urso ...

GF : l’ira di Francesca De Andrè dopo aver scoperto il presunto tradimento di Giorgio : La quinta puntata del Grande Fratello 16 si è aperta con un vero e proprio colpo di scena. La padrona di casa, dopo aver discusso della gelosia di Mila Suarez nei confronti di Gennaro Lillio, ha chiamato Francesca De Andrè per parlare di una cosa avvenuta all’esterno della Casa. Barbara D’Urso ha mostrato a Francesca De Andrè le immagini riportate sulla rivista settimanale Oggi. Nello scoop si parla di un presunto tradimento da parte del suo ...

Francesca De André scopre il fidanzato con un’altra : reazione di Gennaro : Francesca De André al Grande Fratello viene a conoscenza del presunto tradimento del fidanzato Giorgio Spiacevole scoperta quella fatta da Francesca De André nel corso della diretta di questo lunedì. Nella Casa del Grande Fratello, la gieffina si ritrova di fronte a una realtà sconcertante. Barbara d’Urso, come aveva già anticipato, sceglie di iniziare questa […] L'articolo Francesca De André scopre il fidanzato con un’altra: ...

Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De Andrè : Al Grande Fratello 16 Daniele Interrante si prepara ad entrare per parlare con la sua ex Francesca De Andrè A ‘Domenica Live’, Barbara D’Urso ha parlato delle foto che ritraggono Giorgio Tambellini in compagnia dell’influencer Rosi Zamboni. Daniele Interrante è certo che Francesca De André prenderà malissimo la notizia che il suo fidanzato è stato … Continue reading Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De ...