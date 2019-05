Perché Ricky Martin e Grigolo lasciano Amici? Spunta un messaggio di due mesi fa

Amici 18 - Ricky Martin non ci sarà stasera : ecco Perché e chi lo sostituirà : Ricky Martin non ci sarà nella quinta puntata del serale di Amici 18, il talent condotto da Maria De Filippi. Ad annunciarlo è un video-messaggio pubblicato sui profili social ufficiali del programma di Canale 5 in cui il cantante portoricano spiega che non potrà esserci a causa di un precedente impegno con un evento benefico della sua fondazione in Portorico e precisa che l’assenza è solo per questa sera, dal 4 maggio tornerà in onda. Chi ...