Lo Stadio Olimpico di Baku si prepara a parlare british

Che fine ha fatto Toninho Cerezo - il centrocampista che incantava lo Stadio Olimpico? : Toninho Cerezo nasce a Belo Horizante il 21 aprile del 1955 e compie oggi 64 anni. La sua prima squadra è l’Atletico Mineiro dove debutta nel 1972 e vi resta fino al 1983 vincendo 7 campionati e venendo premiato due volte come miglior giocatore brasiliano. Nel 1983 su segnalazione di Falcao arrivò alla Roma che cercava un centrocampista di fatica per sostituire l’austriaco Prohaska , dotato di enorme dinamismo e generosità ...

Lazio e Divertitempo insieme per l'inclusione : i bambini della onlus allo Stadio Olimpico : ROMA - S.S. Lazio e Divertitempo insieme per l'inclusione. Domenica 7 aprile, in occasione della partita Lazio-Sassuolo , i bambini della onlus Divertitempo saranno ospiti del club in Tribuna Tevere. ...