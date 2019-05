Di Maio | Salario minimo è nei programmi di Lega e PD | perché non lo votano?

Di Maio - la Lega voti il salario minimo : ANSA, - ROMA, 2 MAY - "Il salario minimo è nei programmi di Lega e Pd: mi devono spiegare perché non lo vogliono votare". Così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del M5S. "Non credo che la ...

Salario minimo - Di Maio : “È nel contratto di governo ma anche nei programmi di Lega e Pd. Perché non lo votano?” : “Il Salario minimo è nel contratto di governo, ma anche nei programmi elettorali di Lega e Pd. Quindi sia Lega che Pd devono spiegarmi Perché non votano il Salario il minimo”. Il giorno dopo la festa del Lavoro Luigi Di Maio torna a parlare di Salario minimo. E lo fa presentando il programma per le europee del Movimento 5 stelle. “Non credo che la Lega non voterà il Salario minimo, é nel contratto. C’è tanta gente che ...

Di Maio - serve il salario minimo : ANSA, - ROMA, 01 MAG - "Spero sia l'ultimo primo maggio in cui in Italia non c'é il salario minimo orario, perché chi lavora deve avere una paga oraria che gli consenta di arrivare a fine mese. Sennò ...

1° maggio - Di Maio rilancia sul salario minimo. I sindacati : di più dai contratti : Il leader della Cgil, Maurizio Landini, lancia la proposta di un sindacato unico dei lavoratori: 'Non sussistono più le ragioni che portarono alla divisione'. Critico il leader Cinquestelle - 'I ...

Di Maio : «Spero sia l'ultimo primo maggio senza salario minimo» : «Avanti come un treno», aveva detto ieri 30 aprile il leader del Movimento 5 Stelle, commentando le ultime stime sul Pil , in lieve crescita , al +0,2%. Oggi 1 maggio, durante un'intervista a RTL , ...

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. Il Papa : “Disoccupazione tragedia mondiale” : Manifestazioni in tutta Italia per il primo maggio, da Torino al concertone a Roma, a piazza maggiore gremita a Bologna per la manifestazione dei sindacati Cgil, Cisl e Uil dove sono segnalati oltre 30mila partecipanti. Della festa del lavoro ha parlato il vicepremier e ministro del Lavoro Luigi Di Maio ospite di Rtl 102.5: “Spero sia l’ultimo primo maggio in cui in Italia non c’è il salario minimo orario, perché chi lavora deve ...

Primo maggio - Di Maio : mai più una Festa del lavoro senza salario minimo : Il capo politico dei 5 Stelle frana sulle autonomie regionali. Ed è più morbido sui sindacati, in passato criticati,: «Non si governa senza interloquire con corpi intermedi»

Di Maio promette il salario minimo"Iva? Non sale neanche nel 2019" : Per il 1° maggio, l'augurio di Luigi Di Maio è che sia "l'ultimo senza salario minimo orario". Ai sindacati: "Potevano fare di più". E su Siri? "Ci sono tensioni ma governo va avanti" Segui su affaritaliani.it

1 maggio - Di Maio : “Spero ultimo senza salario minimo”. A Torino cariche della polizia contro i No Tav - tensioni con il Pd : Al corteo del Primo maggio a Torino la polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di No Tav che da piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo passando dai portici di via Po. C’è stato qualche spintone e il movimento No Tav ha gridato “vergogna, fuori la Digos dal corteo”. Momenti di tensione ci sono stati anche con la delegazione del Partito democratico presente al corteo. I No Tav ...

