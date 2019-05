Avengers all’assalto dei videogiochi | nuovi rumor al 2 maggio sul gioco di Square Enix

optimaitalia

(Di giovedì 2 maggio 2019)Quello che stiamo vivendo nelle ultime settimane è indubbiamente un momento molto caldo per gli: il gruppo di supereroi della Marvel, protagonista della pellicola record d'incassiEndgame, attualmente in proiezione nei cinema di tutto il mondo, ha infatti invaso trasversalmente tutto l'universo dell'intrattenimento, finendo ovviamente per fare la propria comparsa anche all'interno del media videoludico. L'esempio lampante arriva da Fortnite, che ha omaggiato l'esordio della pellicola cinematografica con un evento a tempo limitato ad hoc all'interno del Battle Royale.Chiaramente la curiositàre da parte dei fan di Capitan America, Iron Man e soci è rivolta tutta verso cosa bolle nel pentolone die Crystal Dynamics, attualmente impegnata nel confezionamento di un titolo esclusivamente dedicato agli.Interessanti sono le indiscrezione ...