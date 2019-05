Avellino | colpi di pistola al culmine di una lite | ferita una 16enne

ilgiornale

(Di mercoledì 1 maggio 2019) Federico Garau Sul caso stanno ora indagando i carabinieri, intenzionati a fare chiarezza sulla vicenda e ad individuare i principali responsabili: manca ancora l’arma del delittoPaura nella serata di ieri a Montoro (), dove una ragazza di soli 16 anni è rimasta vittima di un colpo d'arma da fuoco durante una violentainsorta fra due famiglie.Secondo quanto riferito dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella frazione di Sant'Eustachio, più precisamente in via Pepe. Qui si sarebbe scatenata un'accesa discussione all'interno di un circolo locale, poi degenerata fino al punto di passare alle armi. I dettagli della vicenda non sono ancora stati resi noti ma, sulla base della ricostruzione effettuata dagli inquirenti, ad un certo punto qualcuno ha fatto fuoco colpendo involontariamente l'adolescente.La ragazzina, rimastaalla spalla, è ...

