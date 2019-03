Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 5

Nuova Skoda Octavia a metano : value for money da prima della classe : Con più di sei milioni di esemplari venduti, Skoda Octavia è di gran lunga il modello più diffuso della gamma, grazie alla Nuova motorizzazione a metano diventa ancora più economica ed efficiente Come per le cugine di casa Audi, Seat e Volkswagen, l’offerta della best-seller del brand boemo, Skoda Octavia, si arricchisce ora con l’arrivo della Nuova versione 1.5 G-TEC 130 CV che offre più potenza, più piacere di guida, maggior autonomia e ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 4 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 3 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 2 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Skoda Octavia Wagon - Una settimana con la G-Tec Style - DAY 1 : Questa settimana il Diario di bordo è dedicato alla Skoda Octavia Wagon G-Tec Style, versione a metano che adotta il nuovo quattro cilindri 1.5 TSI da 130 CV abbinato al cambio automatico doppia frizione Dsg a sette marce. Grazie ai tre serbatoi presenti è possibile caricare 17,7 kg di metano, che assicurano secondo i dati della Casa unautonomia di circa 480 km. I due sotto al vano bagagli sono in materiali compositi, mentre ...

Auto più vendute in Europa nel 2018 - la Skoda Octavia è prima in tre Paesi : Fiat , stando alle elaborazioni della rivista tedesca Auto Motor und Sport, domina in Italia con la Panda , 124.266, e piazza anche la 500X al terzo posto dopo la Clio. Peugeot si 'consola' con la ...