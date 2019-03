Pistons | una corsa magica verso i playoff

lanotiziasportiva

(Di sabato 23 marzo 2019) Due febbraio 2019. Iaffrontano fra le mura amiche della Little Caesars Arena i Los Angeles Clippers in un match che vede scontrarsi vis a vis molti dei protagonisti coinvolti nella trade che poco più di un anno prima ha cambiato definitivamente il volto delle due franchigie: dal lato dei californiani figurano Avery Bradley, Boban Marjanovic e Tobias Harris mentre Motown è cappeggiata da Blake Griffin.L’incontro vede immediatamente i padroni di casa prendere il comando delle operazioni e issarsi solidamente, quarto dopo quarto, fino ad un apparentemente sicuro +25 nel punteggio. Nell’ultimo periodo però la situazione si ribalta in fretta. I Clips, guidati da un sontuoso Lou Williams, bruciano con veemenza tutto il gap accumulato dai rivali e, una volta raggiunta la parità sul tabellone, non si fermano affatto allungando di quel tanto che basta per garantirsi un successo ...

