RDC Card : Reddito di cittadinanza 2019 - come funziona la Carta : RDC Card: Reddito di cittadinanza 2019, come funziona la carta carta Reddito di cittadinanza 2019, come si usa come funziona la RDC Card, ovvero la carta del Reddito di cittadinanza? Presentata ufficialmente nella giornata di lunedì 4 febbraio 2019 dal vicepremier Luigi Di Maio, la carta somiglia in tutto e per tutto a una PostePay. E proprio alla carta di Poste Italiane il ministro del Lavoro ha fatto riferimento (“Sarà come una normale ...

La Lega rilancia la Carta della flat tax : aliquota unica al 15% sul reddito familiare : Le elezioni europee non si vinceranno solo sui temi dell’immigrazione, del sovranismo, dell’identità nazionale, dei nuovi equilibri politici a Bruxelles. Gli slogan sulla nuova Europa con meno finanza e burocrazia, più lavoro e sicurezza potrebbero non bastare a Matteo Salvini per confermare quel 33-35% previsto dai sondaggi di cui lui diffida...

Reddito di cittadinanza - per eludere i controlli sulle spese basta comprare un’altra Carta : Il monitoraggio sulle spese effettuate con la tessera del Reddito di cittadinanza - che potrebbe anche saltare per rispetto della privacy - è in realtà più complicato del previsto: come dimostra la trasmissione Di Martedì c'è il rischio che il beneficiario usi la sua Rdc card per comprare un'altra tessera (prepagata o ricaricabile) su cui non si potranno effettuare controlli.Continua a leggere

Carta Reddito di cittadinanza : data accredito e importo massimo prelievo : Carta Reddito di cittadinanza: data accredito e importo massimo prelievo Carta RdC 2019: come prelevare alle Poste La Carta Reddito di cittadinanza e l’applicazione da utilizzare su smartphone e tablet saranno i due strumenti-ponte che dovranno utilizzare i beneficiari della misura. Il testo definitivo del Decreto che contiene Quota 100 e Reddito di cittadinanza ha infatti schiarito lo scenario da alcuni dubbi e questioni sollevati prima ...

Cosa si potrà comprare e pagare con la Carta del reddito di cittadinanza : (Foto: Antonio Masiello/Getty Images) Dopo lo svelamento ufficiale del portale e della carta per il reddito di cittadinanza, presentati il 4 febbraio scorso dal premier Giuseppe Conte e dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio, ora a Poste Italiane spetta fare chiarezza sui dettagli. In audizione in commissione Lavoro al Senato, il responsabile pagamenti, mobile e digitale della compagnia, Marco Siracusano, ha fatto alcune precisazioni importanti ...

