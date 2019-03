Bologna | fratelli di 11 e 14 anni morti precipitati dall' ottavo piano Erano in casa col

leggo

(Di sabato 23 marzo 2019) Tragedia a: due ragazzi,di 11 e 14sono. I ragazzini sonodi un palazzo alla Barca in periferia, in via Quirino di...

Yogaolic : RT @SkyTG24: #UltimOra #Bologna, morte di due fratelli di 11 e 14 anni precipitati dall'ottavo piano. Portato in caserma il padre #canale50… - SkyTG24 : #UltimOra #Bologna, morte di due fratelli di 11 e 14 anni precipitati dall'ottavo piano. Portato in caserma il padr… -