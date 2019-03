Conferenza MIT su trasporto aereo | Ad di Sea Brunini | accelerare open sky | Cina in primis

F1 – Vettel imita l’accento australiano - Ricciardo dà la sua approvazione : simpatico siparietto in Conferenza stampa [VIDEO] : Con Ricciardo si ride sempre: il pilota della Renault e Sebastian Vettel protagonisti di un siparietto … australiano nella conferenza stampa di oggi a Melbourne La stagione 2019 di F1 sta per iniziare: i piloti sono stati protagonisti oggi della prima conferenza stampa dell’anno, in Australia. Un incontro triste, quello tra i campioni delle quattro ruote e la stampa , a causa della notizia shock della tragica scomparsa di Charlie ...

Corona convoca Conferenza di scuse per Fogli : 'Non ho dormito per giorni' : Anche Corona ha una coscienza a quanto pare. Dopo le polemiche scoppiate intorno al caso di Riccardo Fogli e dell'ex re dei paparazzi per le sue rivelazioni sul tradimento dell'ex Pooh da parte della moglie, Corona ha indetto a Milano una conferenza stampa per "fare chiarezza" sulla questione e sugli avvenimenti di questi giorni e, nello stesso tempo, chiedere scusa a Riccardo Fogli. Le dichiarazioni introspettive di Corona Durante la conferenza ...