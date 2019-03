Sassari | tratta di esseri umani e riduzione in schiavitù | 2 arresti

tgcom24.mediaset

(Di martedì 19 marzo 2019) Due nigeriani di 41 e 38 anni sono stati arrestati dai carabinieri dicon l'accusa didi persone e sfruttamento della prostituzione. L'inchiesta è partita nel 2016 in seguito alla ...

