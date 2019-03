Mondiali a 48 squadre | la Fifa favorevole al mega-progetto | Eca pronta al boicottaggio

Mondiali 2022 a 48 squadre - la Fifa ci prova : Non ci sono corridoi terrestri e bisogna quindi utilizzare l'aereo per seguire rotte che non siano vincolate dalla chiusura degli spazi provocata dalla complessa situazione politica della regione. L'...

Ciclismo su pista - Kelly Catlin si è suicidata : la 23enne aveva vinto tre Mondiali nell’inseguimento a squadre : Una notizia tristissima ha colpito il mondo del Ciclismo. Kelly Catlin si è suicidata: la notizia è stata diffusa dalla Federazione Statunitense ed è stata ripresa da VeloNews. La 23enne aveva vinto ben tre titoli Mondiali consecutivi con il quartetto dell’inseguimento (2016-2018) e si era messa al collo l’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 mentre non era presente nella formazione che durante la recente rassegna iridata non è ...

Bob e skeleton - Mondiali 2019 : la Germania si impone nella prova a squadre nonostante le assenze : È la Germania a dominare la prova a squadre dei Mondiali di bob e skeleton 2019 in quel di Whistler: nonostante le tantissime assenze (mancavano gran parte dei migliori atleti tedeschi, alcuni impegnati nell’altra squadra teutonica), arriva l’oro sul catino che ha ospitato le Olimpiadi di Vancouver 2010, con proprio i padroni di casa canadesi che escono beffati. È il Team 2 della Germania ad imporsi: Christopher Grotheer (skeleton ...

Salto con gli sci - Mondiali 2019 : Germania sul trono iridato nella gara a squadre mista. Sul podio Austria e Norvegia - Italia 8^ : La Germania chiude nel migliore dei modi il Campionato del Mondo 2019 di Salto con gli sci, conquistando la quarta medaglia d’oro della manifestazione imponendosi nella gara a squadre mista sul trampolino HS109 di Seefeld (Austria). Il quartetto tedesco formato da Katharina Althaus, Juliane Seyfarth, Karl Geiger e Markus Eisenbichler ha dovuto combattere a lungo contro una combattiva Austria ma alla fine ha fatto la differenza nelle ultime ...

Mondiali Combinata Nordica – Parlano Buzzi - Kosnter e Pittin : le dichiarazioni degli azzurri dopo la gara a squadre : Le dichiarazioni di Raffaele Buzzi, Aaron Kostner e Alessandro Pittin al termine della gara a squadre dei Mondiali di Combinata Nordica Le dichiarazoni degli azzurri dopo la gara a squadre dei Mondiali di Combinata Nordica. Raffaele Buzzi: “La squalifica di Samuel (Costa, n.d.r.) è stata un colpo al cuore, ma purtroppo succede. Così partire nel fondo è stata dura perché c’era rabbia per quanto accaduto, ma ho cercato di dare il ...

LIVE Salto con gli sci - Mondiali 2019 in DIRETTA : prova a squadre mista in tempo reale : Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista di Salto con gli sci, ultima competizione del programma dei Campionati del Mondo 2019 di Seefeld, in Austria. La rassegna iridata si chiude sul trampolino normale HS109 di Seefeld, sede delle gare della seconda settimana della manifestazione. La gara odierna, in cui ogni nazione schiera due uomini e due donne, vede la Germania come principale favorita con il temibile ...

Mondiali di combinata nordica – Che beffa per l’Italia nella gara a squadre - Costa squalificato : Mondiali, Italia beffata nella gara a squadre: Costa squalificato, gli azzurri scivolano dal 5° all’11° posto con un gap di 3’56” beffa per l’Italia nella gara a squadre ai Mondiali di combinata nordica. Gli azzurri erano stati bravissimi nel segmento di salto sul trampolino HS109 di Seefeld e avevano chiuso in quinta posizione con 433 punti, ma Samuel Costa, che aveva contribuito all’ottimo risultato con ...

Combinata Nordica - Mondiali 2019 : Kostner - Costa - Pittin e Buzzi comporranno il quartetto italiano nella gara a squadre : Saranno Aaron Kostner, Samuel Costa, Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi il quartetto che prenderà parte alla prova a squadre di Combinata Nordica nei Mondiali 2019 a Seefeld (Austria). Gli azzurri reduci dal quinto posto della team sprint con Pitton e Kostner, ci riprovano cercando un piazzamento di prestigio in una prova nella quale Austria, Germania e Norvegia puntano ad un ruolo di primo piano. Gli azzurri, dal canto loro, vengono anche da ...

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2019 in DIRETTA : 28 febbraio. Italia in cerca di riscatto - l’inseguimento a squadre femminile punta alla medaglia : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in corso di svolgimento a Pruszkow, in Polonia. Dopo le prime tre finali disputate ieri, si assegneranno oggi, giovedì 28 febbraio, altri quattro titoli iridati: oltre agli atti conclusivi dell’Inseguimento a squadre maschile e femminile, in pista anche le finali del Keirin e dello Scratch maschile. L’Italia andrà a caccia del ...

Mondiali 2022 - la battuta di Infantino (Fifa) : “In Qatar 48 squadre - così partecipa anche l’Italia…” : “Si è discusso della possibilità di allargare a 48 squadre il mondiale in Qatar perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Lo dice, scherzando, il presidente della Fifa, Gianni Infantino, al termine dell’Executive Football Summits a Roma. L'articolo Mondiali 2022, la battuta di Infantino (Fifa): “In Qatar 48 squadre, così partecipa anche l’Italia…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre unica speranza nella finale dell’inseguimento a squadre - con l’Australia servirà l’impresa : La prima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Ciclismo su pista, in scena a Pruszkow (Polonia), non ha risparmiato ai colori azzurri una cocente delusione: il quartetto maschile dell’inseguimento a squadre, penalizzato da una caduta di Francesco Lamon, non ha superato la fase di qualificazione e non sarà in gara questa sera per difendere il bronzo iridato conquistato nella passata edizione nell’attesissima finale. È ancora in corsa ...

Mondiali ciclismo su pista – Qualificazioni gare a squadre : quartetto maschile già fuori - azzurre con speranza di medaglia : La caduta di Lamon mette il quartetto maschile fuori dal gioco delle medaglie, domani l’Italia rosa correrà per il podio Esordio amaro per gli azzurri del ct Villa ai Mondiali su pista in corso a Pruszkow, in Polonia. La caduta di Francesco Lamon nelle qualificazione a tempo del quartetto ha compromesso la qualificazione nel gruppo delle otto nazioni che oggi pomeriggio si sono disputati i posti del podio. “Francesco è caduto ...

Calcio – Mondiali in Qatar a 48 squadre - Infantino ironico : “perchè vogliamo che partecipi anche l’Italia” : Infantino scherza sui Mondiali del Qatar 2022 a 48 squadre: battutina ironica nei confronti dell’Italia ”Abbiamo parlato del mondiale in Qatar del 2022 e della possibilità di allargare a 48 squadre, perché vogliamo che partecipi anche l’Italia…”. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, a Roma per l’Executive football summits 2018/19, scherza così parlando della possibilità di allargare a più ...

Ciclismo su pista - Mondiali 2019 : azzurre in semifinale nell’inseguimento a squadre! Italia quarta in qualifica : Primo obiettivo raggiunto per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista a Pruszkow (Polonia). Il quartetto femminile approda in semifinale nell’inseguimento a squadre grazie al quarto posto nelle qualificazioni. Letizia Paternoster, Martina Alzini, Elisa Balsamo e Vittoria Guazzini hanno realizzato il tempo di 4:20.065, al di sotto del loro potenziale, ma comunque sufficiente per restare in corsa per la finale. Raggiungerla sarà però ...