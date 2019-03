Gigi D' Alessio | mostruosa ascesa in Rai | colpo pazzesco | dove si piazza

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili coach ...

I Retroscena di Blogo : Gigi D'Alessio ad un passo da The Voice 2019 : Potrebbe essere terminata la tanto travagliata gestazione della nuova edizione di The Voice. Dopo l'approdo fra i coach di The Voice 2019 di Morgan, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno, tutto si era arenato dopo lo stop a Sfera Ebbasta. Tanti i nomi circolati per la giuria di questo programma, ultimo dei quali quello di Carla Bruni, che però alla fine ha declinato l'invito.Di Arisa ne avevamo già parlato da queste colonne e fra i papabili ...

Insigne - arriva la risposta social a Gigi D'Alessio : 'Che calciatore' : Aveva scatenato le ironie dei napoletani il video pubblicato su Facebook da Gigi D'Alessio nelle scorse ore in cui il protagonista Lorenzo Insigne si dilettava sulle note di 'Annaré', noto successo ...

Gigi D’Alessio : Instagram - figli - altezza ed età. Chi è il cantante : Gigi D’Alessio: Instagram, figli, altezza ed età. Chi è il cantante Chi è Gigi D’Alessio e carriera Gigi D’Alessio è nato a Napoli il 24 febbraio 1967. Si è diplomato al Conservatorio. Fin da giovane, Gigi è stato notato da Mario Merola il quale dopo aver percepito la sua bravura sia nel canto ma anche come autore, lo vuole al suo fianco come autore e pianista. Inizia a lavorare ai matrimoni, battesimi e nelle feste di paese e ...

Gigi D’Alessio a Sanremo Young : Anna Tatangelo sbotta in diretta : Gigi D’Alessio alla semifinale di Sanremo Young: Anna Tatangelo attacca Amanda Lear Gigi D’Alessio è tornato in tv, come ospite speciale della semifinale di Sanremo Young. Il napoletano ha duettato con i ragazzi di Antonella Clerici e ha poi scelto due cantanti da salvare. Nel frattempo la compagna Anna Tatangelo non si è persa neppure […] L'articolo Gigi D’Alessio a Sanremo Young: Anna Tatangelo sbotta in diretta ...

Sanremo Young : Stasera Gino Paoli e Gigi D'Alessio ospiti della Clerici : Stasera la semifinale del talent show condotto da Antonella Clerici, ospiti d'eccezione Gino Paoli e Gigi D'Alessio.

Gigi D’Alessio e Gino Paoli tra gli ospiti di Sanremo Young dell’8 marzo : anticipazioni e concorrenti in gara : Gino Paoli e Gigi D'Alessio sono gli ospiti di Sanremo Young dell'8 marzo. Il programma torna in prima serata alle 21,25 per la semifinale del teen talent condotto da Antonella Clerici per il secondo anno consecutivo e dal quale emergerà uno dei partecipanti alla prossima edizione di Sanremo Young. I due cantautori sono quindi chiamati a esibirsi con gli ultimi concorrenti in gara, tra i quali saranno scelti i finalisti della nuova edizione ...

Sanremo Young - la semifinale : ospiti Gigi D'Alessio e Gino Paoli : Venerdì 8 marzo, in prima serata su Rai 1, penultimo appuntamento con il teen scout condotto da Antonella Clerici

Gino Paoli e Gigi D'Alessio alla semifinale di Sanremo young (Anteprima Blogo) : Venerdì 8 marzo, giorno della festa della donna, andrà in scena la quarta puntata del talent show Sanremo young. Antonella Clerici è pronta a guidare una nuova puntata di questo spettacolo musicale che vedrà in gara i ragazzi pronti a contendersi un posto nella prossima edizione di Sanremo giovani, che andrà in onda in diretta su Rai1 il prossimo mese di dicembre.Anche nella semi finale in onda venerdì sera Antonella Clerici ospiterà nel ...

Gigi D’Alessio con Anna Tatangelo. Ma un follower lo fa infuriare : «Stronz* - il mondo l’ha trovato con me» : Dopo un periodo di crisi, come riportato da Leggo.it, Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo sono tornati felicemente insieme. Recentemente è stato il compleanno del cantante e la sua dolce metà ha organizzato una festa a sorpresa riuscitissima con amici e parenti, non dimenticando di postare i momenti felici sui social. Un commento di un follower però non è piaciuto a Gigi che ha risposto senza mezzi termini su Instagram. D’Alessio ha postato ...

Gigi D'Alessio non ci sta : 'Str ! Il mondo l'ha già trovato con me' : A un utente che scriveva: 'Anna ma come c fai a stare con quel c di essere, tu sei bellissima mandalo a lavorare, tu potresti avere il mondo ' il cantante di Napoli ha ribattuto: 'Str !!!! Il mondo l'...

Gigi D’Alessio furioso per un commento sulla Tatangelo su Instagram : Gigi D’Alessio è stato protagonista di uno sfogo su Instagram dopo che un utente ha commentato una foto di Anna Tatangelo, insultandolo e mettendo in dubbio la solidità della coppia. Come è ormai noto, Anna e Gigi hanno attraversato un periodo di crisi, superato dopo una breve separazione. Oggi i due sono più uniti che mai e su Instagram condividono spesso momenti di tenerezza e gesti romantici. L’ultimo è arrivato in occasione del ...

'Anna Tatangelo - come fai a stare con quell'essere'/ Gigi D'Alessio sbotta : 'stron*o' : 'Anna Tatangelo: come fai a stare con quell'essere': il commento al veleno di un utente scatena la rabbia di Gigi D'Alessio che replica con uno 'stron*o'.