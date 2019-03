VIDEO Fiorentina-Lazio 1-1 | Highlights | gol e sintesi della partita Immobile segna

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019)hanno pareggiato per 1-1 nel match valido per la 27^ giornataSerie A di calcio. I biancocelesti sono passati in vantaggio con una sassata dalla distanza dima nel secondo tempo i viola hanno impattato grazie al solito Muriel. Di seguito ilcon i gol, glie ladi1-1: GOL(0-1): via @GoalsHD pic.twitter.com/oYpIwC9GT7— via @GoalsHD (@viagoals) March 10, 2019GOL MURIEL (1-1): via @GoalsHD pic.twitter.com/8rCCYKfZHb— via @GoalsHD (@viagoals) March 10, 2019

