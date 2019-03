Vai a casa Insulti razzisti contro Meghan Markle

Salento - raid razzista in casa di un 22enne della Sierra Leone : colpito con una sedia. “Mi urlava : ‘Vai via - non è il tuo paese'” : L’irruzione, una sedia scaraventata addosso, gli insulti, la fuga e il mistero su due colpi di pistola esplosi in aria. Alhaji Thuray ha 22 anni, è arrivato in Italia dalla Sierra Leone, lavora come custode di alcuni campi da calcio a Trepuzzi, in provincia di Lecce, e dalla notte tra il 21 e il 22 gennaio ha una spalla malconcia che guarirà in 20 giorni, come da prognosi dell’ospedale di Campi Salentina. Perché, ha denunciato ai ...