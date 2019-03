Solo per veri ricchi il Samsung Galaxy Fold | anche la cover è di lusso

optimaitalia

(Di venerdì 8 marzo 2019)Ritorniamo a parlare del, d'altronde l'attenzione è tutta puntata proprio sul primo smartphone del produttore sudcoreano, oltre che sul suo concorrente Huawei Mate X. Che il device non sia per nulla pensato per chi ha un portafoglio vuoto o quasi è cosa abbastanza assodata ma è necessario pure commentare un'ulteriore strategia di vendita del device che si appresta ad essere ulteriormente selettiva della base di acquisto.All'indomani del lancio del, abbiamo ragionato su molti aspetti critici del device che lo caratterizzavano come dispositivo non appetibile per molti suoi aspetti. Tra i dubbi elencati,quelli relativi ad unagiusta per lo smartphone pieghevole che ne garantisse la funzionalità e naturalmente pure il pieno "rispetto del design", per un telefono si protetto ma non certo coperto e dunque nascosto. Per quanto un ...

FiorellaMannoia : Un padre violenta la figlia per punire la sua omosessualità, la madre tace. Solo oggi altre due donne sono state am… - lauraboldrini : Una storia atroce che solo adesso, a 23 anni, la ragazza ha trovato la forza di denunciare Vai fino in fondo, io s… - amnestyitalia : Durante una manifestazione in #Polonia 14 donne sono state prese a calci e trascinate sul marciapiede da alcuni est… -