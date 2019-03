8 Marzo a Gerusalemme - gli ultraortodossi attaccano le "Donne del Muro". La testimone : "Ho visto l'odio nei loro occhi" : Hanno "celebrato" l'8 Marzo attaccando decine di donne colpevoli ai loro occhi di mancanza di rispetto per un Luogo Sacro. In migliaia contro donne coraggiose, determinate a far valere i propri diritti. Gruppi di ebrei ultraortodossi, in maggioranza giovani studenti delle yeshiva, le scuole talmudiche Gruppi di ebrei ortodossi hanno attaccato alcune decine di ebree "riformate" riunitesi per celebrare l'inizio del mese ebraico di Adar e il ...