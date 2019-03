La mamma di Matteo contro Salvini | ' Non capisco | chi è malato come mio figlio non

Bancarotta fraudolenta - la mamma di Matteo Renzi - Laura Bovoli - rinviata a giudizio : ANSA, - CUNEO, 28 FEB - La madre di Matteo Renzi, Laura Bovoli , è stata rinviata a giudizio oggi dal Tribunale di Cuneo con l'accusa di concorso in Bancarotta fraudolenta per i contatti con una ...

Cuneo - la mamma di Matteo Renzi rinviata a giudizio : Laura Bovoli a processo il 19 giugno : Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, è stata rinviata a giudizio dal Tribunale di Cuneo per concorso in bancarotta documentale per i rapporti che la società Eventi 6 di Rignano sull’Arno, di cui era amministratrice, intratteneva con la Direkta srl cuneese di Mirko Provenzano, fallita nel 2014. Il processo sia aprirà il 19 giugno.Continua a leggere

BIMBO GUARITO DA LEUCEMIA/ mamma compagno : 'Non siamo no-vax - Matteo può tornare' : Matteo, il bambino GUARITO dalla LEUCEMIA, può tornare a scuola: lo sostiene la Mamma di un compagno non vaccinato, 'in classe non ci sono genitori no-vax'.

Bimbo malato di leucemia - la mamma di un compagno : 'Non siamo no-vax - Matteo può tornare in classe' : di Camilla Mozzetti Quando si parla di vaccinazioni obbligatorie è necessario distinguere le posizioni di coloro che, per le ragioni più disparate, decidono di non immunizzare i propri figli ...

Roma - caso del piccolo Matteo - la mamma di un bambino non vaccinato : 'Non siamo no-vax' : Il caso del piccolo Matteo, il bambino di 8 anni che sta combattendo contro una leucemia a Roma, ormai per fortuna in remissione, continua a far discutere. Il piccolo, secondo i medici, potrebbe tornare a scuola, a patto che l'ambiante sia sicuro e che quindi tutti i bambini con i quali entrerà in contatto siano vaccinati. Nella sua classe però, vi sono bimbi non vaccinati e Matteo continua a restare a casa da solo. La mamma di uno dei piccoli ...

"Non sono una mamma no vax. Nessuno vuole impedire il ritorno di Matteo - guarito dalla leucemia - in classe" : "Alla fine di questa storia siamo tutti delle vittime e i bambini ci sono finiti in mezzo". Angela (nome di fantasia) non accetta la versione che i genitori di Matteo hanno dato ai giornali. Secondo quanto da loro raccontato, il figlio, 8 anni, non può tornare in classe: dopo aver sconfitto la leucemia, a impedire il suo ritorno a scuola sarebbero alcuni compagni no vax, che mettono a rischio la sua salute. In un'intervista rilasciata al ...

Laura Bovoli - la mamma di Matteo Renzi - rischia un processo anche a Cuneo : Come ha riportato il quotidiano 'La Stampa', Laura Bovoli, mamma di Matteo Renzi, rischia un altro processo: il prossimo 28 febbraio il tribunale di Cuneo deciderà sulla richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di concorso in bancarotta fraudolenta. Nel mirino i rapporti tra la società dei Renzi, la 'Eventi6' e la Direkta Srl, coinvolta in una vicenda di fatture false.Continua a leggere

Tiziano Renzi e Laura Bovoli - il papà e la mamma di Matteo Renzi agli arresti domiciliari : I reati contestati: bancarotta fraudolenta e false fatturazioni. Sono accusati di aver provocato «dolosamente» il fallimento di tre cooperative dopo averne svuotato le casse. Tra gli indagati anche l’ex autista del camper per le primarie dell’ex premier