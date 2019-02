Il Segreto | trame aprile | Elsa buttata fuori dalla locanda dei Castaneda per furto

Il Segreto - trame spagnole : Elsa si innamora del dottor Alvaro - Isaac geloso : Elsa Laguna è attualmente la protagonista delle puntate spagnole de Il Segreto in onda tra qualche mese in Italia. Le anticipazioni svelano che la donna riuscirà a dimenticare Isaac grazie ad Alvaro, una new entry che ruberà il suo cuore. Il Segreto: Elsa conosce Alvaro Dagli spoiler de Il Segreto si evince che a Puente Viejo arriverà il dottor Alvaro Fernandez. Il medico, infatti, si avvicinerà ad Elsa suscitando la gelosia di Isaac. Tutto ...

Il Segreto - trame : Elsa ritrova il padre - Adela mente sul suo stato di salute : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra in onda su Canale 5. Le anticipazioni in onda dal 24 febbraio al primo marzo svelano che Fernando si opporrà al modus operandi di Fulgencio mentre il medico darà una diagnosi nefasta ad Adela. Infine a Puente Viejo arriverà il padre di Elsa, creduto morto durante l'attentato alle nozze di Isaac. Il Segreto: una diagnosi nefasta per Adela Gli spoiler de Il ...

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 24 febbraio al 1° marzo 2019 : anticipazioni e trame telenovela Il SEGRETO da domenica 24 febbraio a venerdì 1° marzo 2019: Elsa riesce a far sì che Antolina parli male di lei di fronte a Marcela e Consuelo; le due donne restano sconvolte dall’atteggiamento della biondina. Julieta insinua in Prudencio il dubbio che Fernando Mesia abbia scoperto tutti i suoi imbrogli. La guardia civile ritrova il corpo di Basilio; Meliton chiede spiegazioni a Severo e Carmelo. Fulgencio ...

Il Segreto - trame spagnole : Elsa accusa Consuelo di aver rubato alla locanda : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda da giugno 2013 in Italia. Le anticipazioni delle prossime puntate, si soffermano su Elsa Laguna interpretata da Aleajandra Meco. La donna, infatti, accuserà Consuelo di aver rubato i risparmi della locanda. Il Segreto: furto alla locanda di Matias e Marcela Elsa Laguna sarà al centro della trama delle prossime puntate de Il Segreto, in onda tra ...

Il Segreto - trame : Antolina elimina il padre di Elsa per non farsi smascherare : Torna l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la telenovella campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, si soffermano su Antolina, interpretata dall'attrice spagnola Sara Sierra. La promessa sposa di Isaac, infatti, mostrerà il suo vero volto, quando arriverà addirittura a commettere un omicidio pur di non venire scoperta da Elsa. Il Segreto: Elsa e Don Amancio indagano su Antolina La pazzia di ...

Il Segreto - trame : Severo teme che Irene abbia un amante : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera iberica campione di ascolti di Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane svelano che Severo temerà che sua moglie Irene abbia una relazione clandestina con Anacleto Totana a causa dei suoi continui viaggi fuori Puente Viejo. Il Segreto: Severo compra i terreni Los Lagunas Severo e Irene torneranno ad essere protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto, in onda ...

Il Segreto - trame : Maria totalmente sconfortata dopo essere stata ripudiata da Gonzalo : Maria Castaneda tornerà ad intrattenere gli amanti de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Le anticipazioni svelano che la donna apprenderà che Gonzalo ha lasciato la Spagna da una confessione di Fernando. Una scoperta che non sarà presa bene dalla nipote di Raimundo, tanto da cadere nello sconforto più totale. Il Segreto: Fernando offre dei soldi a Gonzalo per lasciare Maria Le trame de Il Segreto svelano che l'ex sacerdote ...

Trame spagnole Il Segreto : l'ex domestica di Francisca abbandona Puente Viejo da sola : Le Trame della serie televisiva “Il Segreto” continuano ad appassionare. Gli spoiler delle puntate che verranno trasmesse sugli schermi televisivi iberici da lunedì 18 a venerdì 22 febbraio 2019, annunciano che ci sarà una scena molto commovente che vedrà protagonisti Fe e il capomastro di Francisca Montenegro. Purtroppo l’ex domestica di quest’ultima dopo aver inscenato il suo decesso con la complicità di Mauricio e Raimundo Ulloa, per sfuggire ...

Il Segreto - trame iberiche : Fernando e Severo stanno male - Prudencio abbandona la Villa : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, in onda ogni giorno su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate spagnole dal 18 al 22 febbraio svelano che lo stato psicologico di Fernando avrà un tracollo, mentre Fe abbandonerà Puente Viejo. Infine Prudencio aiuterà Saul ad indagare sulla scomparsa dei Molero. Il Segreto, trame spagnole: Severo sta male Dagli spoiler de Il Segreto si evince che Maria ...

Il Segreto - Elsa sviene dopo una traumatica telefonata : anticipazioni trame dal 17 al 22 febbraio : Tornano ancora una volta le trame, i sotterfugi, le alleanze e le cospirazioni de Il Segreto, la soap opera spagnola che fin dal 2013 tiene incollati gli spettatori alle vicende che hanno come sfondo l’immaginaria cittadina di Puente Viejo. I nuovi episodi vanno in onda da domenica 17 febbraio a venerdì 22, sempre su Canale 5 dalle 16.30 tranne la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

Il Segreto trame spagnole : Maria progetta di partire con Roberto - Fe disperata : Nuovo appuntamento dedicato sulla telenovela di origini iberiche “Il Segreto” nata dalla penna dell’autrice Aurora Guerra. Le anticipazioni degli episodi che il pubblico spagnolo avrà modo di vedere la settimana prossima, Maria Castaneda dopo aver appreso che Francisca Montenegro e Fernando Mesia hanno tentato di corrompere Roberto Sanchez, prenderà una decisione inaspettata. La figlia di Emilia e Alfonso deciderà di lasciare Puente Viejo con il ...

Il Segreto - trame : Isaac confessa ad Elsa di amarla : Elsa e Isaac saranno indubbiamente i protagonisti delle nuove puntate de Il Segreto in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Il carpentiere, infatti, penserà di continuo ad Elsa nonostante sia convolato a nozze con Antolina, visto che è in attesa di un bambino da lui. Il Segreto: Elsa torna a Puente Viejo ma è al verde Dagli spoiler de Il Segreto si evince che la furba biondina ucciderà Amancio, il quale nel frattempo era entrato in ...

Il Segreto trame : Gonzalo accetta di lasciare Maria e Puente Viejo in cambio di soldi : Torna l'appuntamento dedicato alle notizie su Il Segreto, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che ogni giorno colleziona ascolti alti su Canale 5. Le anticipazioni delle prossime puntate italiane, svelano che Fernando Mesia farà una sorprendente proposta a Gonzalo per fargli lasciare Maria e Puente Viejo. Il Segreto: Gonzalo e Maria complici di Raimundo Nelle prossime settimane de Il Segreto, i seguaci assisteranno al ritorno di Gonzalo e ...

Il Segreto - trame al 22 febbraio : Saul è vivo e impedisce che Julieta uccida Prudencio : Nuove e avvincenti puntate della soap Il Segreto ci attendono nella settimana che va da domenica 17 a venerdì 22 febbraio, nelle quali assisteremo a molti colpi di scena, primo tra tutti quello riguardante Saul, che ricomparirà 'vivo e vegeto' proprio mentre Julieta tenta di uccidere Prudencio. Ma non sarà l'unico avvenimento che desterà scalpore nella soap iberica, visto anche Raimundo finalmente riuscirà a ritrovare Francisca. Ci sarà tensione ...