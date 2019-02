scuolainforma

: Specializzazione con #TFA #sostegno: come può essere utilizzata - scuolainforma : Specializzazione con #TFA #sostegno: come può essere utilizzata - imi_massaccesi : RT @UILDMnazionale: Nascerà a #Napoli una nuova sede del Centro Clinico #NeMO, un centro di eccellenza ad alta specializzazione per le mala… - italybike_tours : Corso Base di specializzazione in meccanica, tecnica e manutenzione a Roma 23/24 Febbraio 2019… -

(Di lunedì 18 febbraio 2019) Le procedure per il TFA, ovvero i corsi di, sono state avviate con il decreto Miur numero 92 dell’8 febbraio 2019. Si è in attesa dei bandi per tutti i gradi di scuola.potràsfruttato il titolo ottenuto?TFAlo sfruttano i precaripotràsfruttato il titolo ottenuto col TFAdai precari? In diversi modi:Concorso: lasu sotegno è titolo di accesso per partecipare ai concorsi su sotegno (per il relativo grado di scuola). Graduatorie di istituto: col titolo disi accede alle suppelnze da GI. Le graduatorie son triennali, ma si aggiornano tramite finestre semestrali. L’integrazione delle graduatorie è attualmente in corso con la terza finestra. Chi si specializza, quindi, può inserirsi negli elenchi aggiuntivi tramite le finestre semestrali, e poi a pieno titolo con l’aggiornamento ...