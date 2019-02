' Le donne non parlino di calcio' | bufera su Collovati

'Una persona equilibrata non arriva alla violenza' - Alessandro Preziosi a Elle.it in difesa delle donne : L'ultima persona al mondo sospettabile di stupro. Invece è proprio questa l'accusa mossagli da Laura , Greta Scarano , . Chi dei due sta mentendo?

Uomini e donne - Angela Di Iorio contro Beniamino : 'Finché c'è lui non riesco a tornare' : Angela Di Iorio è stata sicuramente una delle protagoniste di questa edizione del trono over di Uomini e Donne. Nel corso delle ultime puntate del dating show, la dama ha deciso, a sorpresa, di lasciare il programma, nonostante le parole di Maria De Filippi. Una decisione arrivata dopo che Beniamino l'aveva definita una persona alla ricerca di soldi ed indisponente. La Di Iorio, infatti, si era rifiutata di salire in casa del facoltoso ...

Coppa del mondo - in semifinale Pellegrino e De Fabiani. Fuori Laurent e Brocard Cogne - Fra le donne non riescono a trovare l'accesso alle ... : Trascinati dai tanti tifosi accorsi a Cogne, Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani centrano la semifinale della sprint in tecnica libera. Pellegrino ha vinto in scioltezza la propria batteria ai ...

Uomini e donne - La scelta - Giulia De Lellis attacca Andrea Dal Corso : "Non ha avuto rispetto" : Nel Corso della prima puntata di Uomini e Donne - La scelta, che ieri sera ha debuttato pareggiando con Sanremo Young, Teresa Langella ha scelto Andrea Dal Corso, ma il ragazzo non si è presentato, spiegando i motivi del no al padre della ragazza. Ad accompagnarla c'era Giulia De Lellis.L'influencer è esplosa su Instagram: “Ebbene sì ragazze, è successo veramente. Testimone io che ero lì. Lui non ha avuto neanche un minimo di rispetto, ma ...

Ascolti tv 15 febbraio : Uomini e donne non fa il pieno - pareggio con Sanremo Young : Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata agli Ascolti tv della giornata di ieri, venerdì 15 febbraio, caratterizzata in prime time dalla messa in onda del primo speciale di Uomini e donne, dedicato alla scelta finale della tronista Teresa Langella. Un appuntamento decisamente molto atteso dal pubblico di Canale 5 che ha dovuto vedersela contro la prima puntata della nuova stagione di Sanremo Young, il baby talent condotto da Antonella Clerici ...

Uomini e donne - delude il debutto in prima serata su Canale 5. Teresa Langella furiosa con Andrea Del corso : “Non ha mai provato niente - è tutto finto” : Uomini e Donne è sbarcato in prima serata su Canale 5 dando spazio alle scelte dei tronisti, debutto affidato alla ventisettenne Teresa Langella. Dopo due giorni all’interno della villa con i due corteggiatori, congeda il deluso Antonio Moriconi: “Per me è difficile tutto. Devo dirti grazie perché sono cresciuta tantissimo con te. Non ho mai conosciuto una persona come te nella mia vita. Ho visto in te in qualcosa di puro, genuino, ...

Uomini e donne : Teresa non rinnega la sua decisione - il web attacca Dal Corso : La scelta di Teresa Langella è andata in onda ieri 15 febbraio su Canale 5 confermando in parte le indiscrezioni della vigilia. Dopo il weekend trasCorso in una villa immersa nel verde insieme ad Andrea Dal Corso e Antonio Moriconi, la tronista ha preso la sua decisione a favore dell'imprenditore vinicolo veneto, informando il maestro di sci di non provare per lui gli stessi sentimenti. Ma la festa di fidanzamento che si è tenuta in un castello ...

Uomini e donne : Teresa sceglie Andrea. Lui non si presenta alla festa – Video : Teresa Langella Epilogo infelice a Uomini e Donne per la ventisettenne Teresa Langella. Nel corso del prime time del dating show andato in onda stasera su Canale 5, la tronista campana ha scelto Andrea Dal Corso, a discapito di Antonio Moriconi, ma ha ricevuto un no come risposta. La scelta è arrivata dopo due giorni trascorsi all’interno di una villa. Teresa, come da regolamento, era chiamata a trascorrere del tempo con i due ...

Uomini e donne - Gianni : "Nell'uscita tra Luigi e Giorgia ha visto solo tenerezza e non passione" : Altro appuntamento con Uomini e donne dedicata al trono classico. Luigi è uscito con Valentina ed è andato a casa della corteggiatrice. "Non sono solo uno stupido profilo Instagram ma molto di più" specifica lei, parlando con il ragazzo. Lui si è raccontato alla giovane e ha specificato di essere stato molto bene insieme. C'è attrazione per lui ma non vuole spingersi oltre (con un bacio) col rischio di critiche durante la puntata. Gianni ...

Uomini e donne - Irene svela cosa prova per Luigi : 'Non sono innamorata' : Nel corso delle ultime messe in onda di Uomini e Donne, Irene e Luigi sono sembrati molto distanti. Il percorso del tronista infatti, si sta rivelando molto più difficile di quanto immaginasse. Dopo la terribile esperienza vissuta a causa di Sara Affi Fella, il ragazzo ha spiegato più volte di aver deciso di intraprendere questa nuova esperienza con il freno a mano tirato. Questo lo ha portato a lasciarsi poco andare e a far sorgere grossi dubbi ...

Uomini e donne - Teresa Langella : "Andrea Dal Corso non mi trasmette sicurezza" : Teresa Langella, stasera, in prima serata, farà la sua scelta tra Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Alla rivista ufficiale di 'Uomini e Donne', la tronista napoletana ha affidato un ultimo bilancio prima dell'atto finale, soddisfatta e desiderosa di trovare l'anima gemella con cui fare progetti a lungo termine: A Uomini e Donne sono riuscita a dimostrare che sono una ragazza normale con il sogno di ritornare ad amare più forte, veramente con ...

Uomini e donne - Angela Di Iorio : "Benny? Finché c’è lui non riesco a tornare" : Angela Di Iorio, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e Donne, ha manifestato la volontà di lasciare definitivamente il programma dopo che Benny (tra le fastidiosissime risate di Gianni Sperti e Maria De Filippi), in maniera assai poco elegante, ha elencato una sfilza di difetti che non hanno fatto scattare la scintilla dell'amore: Ha distrutto il mio sogno di trovare l’amore a Uomini e Donne quando, invece di parlare male di me, poteva ...

Uomini e donne - Claudia Dionigi apprezza il nuovo tronista : "Andrea è un bel ragazzo". Lorenzo non la prende bene : Battute finali per il rocambolesco trono di Lorenzo Riccardi che presto dovrà decidere chi sarà la donna che potrebbe essere la compagna della sua vita tra Giulia e Claudia. Proprio una delle due corteggiatrici è rimasta colpita dalla presenza del nuovo tronista presentato al pubblico oggi, Andrea Zelletta, è Claudia che lo osserva molto attentamente: Bel ragazzo, mi sei piaciuto nella presentazione. Lo vedo un ragazzo semplice, pulito e ...

Uomini e donne/ Giulia sorprende Lorenzo - ma per la scelta non basta - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico. Andrea Cerioli, Teresa Langella e Lorenzo Riccardi: come passeranno San Valentino dopo la scelta?