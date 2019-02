Conte a May | Brexit consideri lavoratori e imprese italiane

Brexit : Conte sente May - evitare recesso senza accordo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto un colloquio telefonico con la premier britannica, Theresa May per discutere dei recenti sviluppi sul recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Brexit) e delle ultime iniziative britanniche sulle quali la Premier britannica ha fornito un utile aggiornamento. Il Presidente Conte ha confermato l'esigenza che l'uscita del Regno Unito dall'Ue avvenga nei termini ...

