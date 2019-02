È morta a 51 anni la maratoneta e mezzofondista Maura Viceconte

morta la maratoneta azzurra Maura Viceconte - aveva 51 anni : si è suicidata in casa : Lutto per l'atletica italiana. A soli 51 anni - rende noto la Fidal - è mancata oggi Maura Viceconte, stella della maratona azzurra tra gli anni '90 e primi anni 2000. Bronzo agli...

Ragazza di 24 anni trovata morta dentro una valigia abbandonata in strada : aveva con mani e piedi legati : Una Ragazza di 24 anni è stata trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati. La storia viene dagli Stati Uniti, per la precisione dal Connecticut. Come riporta il New York Post, Valerie Reyes, questo il nome della giovane, era scomparsa da Westchester lo scorso 29 gennaio e da quel giorno di lei si è persa ogni traccia. Il suo corpo è stato trovato da alcuni operai, che hanno notato la grande valigia abbandonata sul ciglio di una ...

morta e il suo corpo in un valigia per strada. Ritrovamento choc : ha 24 anni : Era scomparsa il 29 gennaio e da allora, di lei, si erano perse le tracce. Per giorni gli inquirenti hanno cercato Valerie Reyes con uno spiegamento di forze che ha attraversato tutto il paese. Fino all’ultimo, famiglia, amici e colleghi che per primi avevano lanciato l’allarme non vedendola arrivare in ufficio, avevano sperato in un allontanamento volontario. Nei giorni scorsi la notizia che stroncato la speranza. Valerie Reyese, di ...

morta a 94 anni Rosamunde Pilcher - regina del romanzo rosa : E' Morta all'eta' di 94 anni rosamunde Pilcher, considerata la regina del romanzo rosa. La notizia e' stata confermata dal figlio, Robin: "E' stata in grande forma fino a Natale poi ha avuto una bronchite con il nuovo anno e ma ci si aspettava sempre che si riprendesse come prima. Tuttavia, ha avuto un infarto domenica sera e non ha mai ripreso conoscenza". Nata in Cornovaglia nel 1924, la Pilcher aveva iniziato a scrivere all'eta' di 7 anni e ...

Ragazza di 24 anni scompare nel nulla : trovata morta dentro una valigia con mani e piedi legati : La vittima si chiama Valerie Reyes di Westchester, negli Stati Uniti, e il suo corpo è stato trovato dentro una valigia rossa scaricata sul lato di una strada a Greenwich, nel Connecticut. Era scomparsa la scorsa settimana, portando con sé iPad, iPhone, vestiti e lenzuola.Continua a leggere

Rosamunde Pilcher è morta a 94 anni : la “regina del romanzo rosa” ha venduto 60 milioni di copie : Con i suoi romanzi rosa ambientati nelle isole britanniche ha venduto oltre 60 milioni di copie e tanti dei suoi libri sono diventati anche film. La scrittrice britannica Rosamunde Pilcher è morta all’età di 94 anni a Dundee, in Scozia. La scrittrice, che 2002 era stata insignita dalla regina Elisabetta II del prestigioso riconoscimento Officer of the Order of British Empire, era vedova del marito Graham Hope Pilcher dal 2009. La coppia ha ...

India : morta a 88 anni in Kerala ‘l’elefantessa nonna’ : E’ morta due giorni fa, a ottantotto anni, in un ricovero protetto di Trivandrum, in Kerala, Dakshayani, l’elefantessa in cattivita’ piu’ vecchia dell’India. Dakshayani, che si era meritata il soprannome di Gaja Muthassi, ‘l’elefantessa nonna’, era molto conosciuta e amata: per decenni aveva partecipato, come portatrice di buoni auspici, a cerimonie religiose, matrimoni, processioni. Dakshayani ...

E' morta Rosamunde Pilcher - la scrittrice aveva 94 anni - Sky TG24 - : La scrittrice britannica si è spenta all'età di 94 anni, dopo un ictus. Autrice di decine di libri, il suo romanzo più famoso a livello internazionale è "I cercatori di conchiglie", pubblicato nel ...

E' morta Rosamunde Pilcher : la scrittrice di romanzi rosa aveva 94 anni : Un lutto inaspettato ha colpito il mondo della letteratura. Si è infatti spenta a 94 anni rosamunde Pilcher, la celebre scrittrice britannica, nota per i suoi romanzi rosa ambientati nel Regno Unito. Il successo dei suoi libri, divenuti in breve tempo di fama mondiale, ha fatto sì che numerosi suoi scritti siano stati anche trasformati in film e serie televisive di successo. La Pilcher si è spenta a seguito di un ictus che ha avuto domenica ...

morta Nita Bieber - attrice e ballerina americana dei film anni Cinquanta : L'ex attrice e ballerina statunitense Nita Bieber, brillante e affascinante interprete di commedie e musical ingaggiata dalla major Mgm durante gli anni '40 e '50, è Morta nella sua casa di Rancho ...

morta Rosamunde Pilcher - scrisse 'I cercatori di conchiglie' : aveva 94 anni : Nata a Lelant, in Cornovaglia, il 22 settembre 1924 come Rasamunde Scott, all'età di 22 anni sposa Graham Hope Pilcher, dal quale prende il cognome con il quale sarà conosciuta in tutto il mondo. La ...

Zoo Zurigo : morta a 41 anni la gorilla Mamitu : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

La storia di Iaia - morta a 9 anni di cancro : le sue favole aiuteranno a curare altri bimbi : Ecco così Il magico mondo di Iaia. Così è nato un libro una raccolta di fiabe illustrate che si può acquistare con una donazione. A tradurre i disegni in scritti sono state le studentesse Nadia, ...

Storia di Iaia - morta a 9 anni di cancro : le sue fiabe finanzieranno le cure per i bimbi malati : "Il magico mondo di Iaia" è una raccolta di fiabe per bambini, ma nasconde una Storia più complessa: quella di Ilaria. Ilaria Orlando era una splendida bambina di 9 anni che lo scorso anno ha perso la sua lunga battaglia contro un raro neuroblastoma. Lei, Iaia (così tutti la conoscevano) era originaria di Roccaraso (L'Aquila) ma viveva a Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, dove nel giugno del 2018 si sono tenuti i ...