Francesco Renga | Le donne al festival? Di meno perché hanno voci meno belle degli

Sanremo - Francesco Renga confessa : ha un nuovo amore dopo Ambra : Sanremo 2019: Francesco Renga innamorato dopo Ambra Angiolini In gara tra i Big alla 69esima edizione del Festival di Sanremo, Francesco Renga ha confermato di essere innamorato, dopo la fine del suo rapporto con Ambra Angiolini. Ospite a Storie Italiane, l’artista bresciano si è detto felice di parlare della sua nuova fiamma: “Ho una storia d’amore nuova, non mi sono mai nascosto ma rimane sempre la mia vita ...

Sanremo - dramma Francesco Renga : «Papà ha l'Alzheimer - parla solo di mamma» : «Ho scritto Aspetto che torni (qui il testo della canzone) in una notte. In questo testo, semplice, ci sono tutti gli elementi della poetica che ho scritto in questi anni. Ci sono le...

Francesco Renga : "Io e Ambra abbiamo messo sempre al centro i nostri figli" : Francesco Renga, intervistato, oggi, da Tiberio Timperi a 'La Vita in diretta', ha aperto il proprio cuore, in particolare sui figli Leonardo e Jolanda, nati dall'unione con l'ex compagna, Ambra Angiolini: Spero di essere un buon padre. Amo stare con i miei figli. Mi piace guardarmi attraverso il loro sguardo. Ho smesso di essere figlio, ho capito tante cose nuove da quando ho avuto loro. ...

Francesco Renga : "Mio padre ha l'Alzheimer. Ogni volta che vado da lui - mi parla di mia madre scomparsa" : Nel 2005 ha vinto il Festival con il brano "Angelo", e quest'anno Francesco Renga ci riprova. L'artista bresciano è intervenuto nella trasmissione Vieni da me, condotta da Caterina Bolivo su Rai 1, per parlare del suo brano "Aspetto che torni" e raccontarne la genesi:Ho scritto la canzone in una notte. In questa canzone, ho trovato ispirazione e hanno trovato voce, parole che probabilmente sedimentavano in me da un po' di tempo. In questo ...

Francesco Renga dall’attico di Monina a Sanremo (video) - i 50 anni dall’addio ad Ambra al dolore per la mamma Iolanda : Tra i veterani del Festival, Francesco Renga dall'attico di Monina a Sanremo racconta all'amico Michele tra chiacchiere leggere sull'aspetto fisico e confessioni profonde sulla sua vita il contesto in cui ha maturato la volontà di portare all'Ariston un brano come Aspetto che torni. L'eterno ragazzo Renga è ormai un cinquantenne, anche se nessuno lo direbbe. Lo stesso cantautore ci scherza su, sa di poter contare su un aspetto fisico che non ...

Francesco Renga racconta se stesso in Aspetto che torni : Ha scelto una canzone intima e ricca di grandi emozioni da portare sul palco di Sanremo, Francesco Renga racconta così "Aspetto che torni": "L'idea è molto semplice, è stato tutto abbastanza improvviso, ho avuto questa canzone scritta da Bungaro e in questa canzone in una notte ho dovuto scrivere delle parole che probabilmente dovevo scrivere da tempo ma che hanno trovato la giusta collocazione in questa melodia. La motivazione era riuscire a ...